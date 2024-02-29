拜登限制外国实体获取美国人数据

（华盛顿综合电）美国总统拜登颁布行政命令，禁止外国实体获取美国人的大量基因组（genomic data）数据，避免中国和俄罗斯等国利用这些信息取得商业和军事优势。

拜登星期三（2月28日）指示司法部颁布规则，禁止“受关注国家”如俄罗斯、中国、伊朗、朝鲜、古巴和委内瑞拉获取美国人的地理位置、生物特征、健康和财务等信息，甚至语音或键盘模式等等。目前，这些数据可合法地通过数据经纪人、第三方供应商和雇主等来源购买或获取。

拜登指示司法部与国土安全部合作，防止外国对手通过商业途径获取公民数据，包括通过投资和就业关系获取信息。根据该行政命令，如果数据转移可能威胁到国家安全，司法部长有权对涉及大宗个人数据的交易实施新的限制。

美国白宫说：“出售美国人的数据会带来严重的隐私、间谍、勒索等国家安全风险，特别是关系到军队或国家安全部门人员的数据。”当局还说，有关国家还可能收集有关活动人士、记者、异议人士和政治人物的信息，以及通过医疗保健提供者和研究人员获得患者数据。

美国高官说，中俄等外国对手及其情报机构正通过数据中介购买美国人的敏感个人资料，并利用这些数据进行监视、恶意网络活动、间谍活动、诈骗和勒索等不法勾当。

美国助理司法部长奥尔森指出，行政命令旨在堵上信息外流这个国家安全缺口。

行政命令似乎以中国基因公司为目标

路透社的报道说，行政命令似乎以华大基因等中国基因公司为目标。白宫前国家安全会议官员哈勒尔说：“白宫是借此应对一系列非常具体的以中国和俄罗斯为重点的安全威胁，其中包括华大基因等基因组公司构成的威胁。”

哈勒尔指出，基因组资讯是极高风险的数据，其实不太须要在中国处理这些数据。

美国情报机构担心外国对手可能使用人工智能来挖掘数据、训练模型，建立美国政府官员和军事人员等特定人士的详细档案，还可能威胁到美国的商业利益。

然而，为主要云数据公司进行游说的团体软件联盟指出，该行政命令“可能会产生重大的意想不到的后果”，因为它涵盖了广泛的合法商业和研究活动。

软件联盟全球政策高级副总裁库珀认为：“世界各地的决策人在采取可能对不同行业产生广泛影响的限制之前应谨慎行事。”

中国驻美大使馆发言人刘鹏宇说，各国有权保护公民个人数据，但“相关措施应该合理、有依据”。他说：“这些措施不应沦为打压某些国家和企业的工具。”

白宫在宣布该行政命令时也说，限制举措不应阻止金融服务活动所需的信息流动，也不应旨在使美国与其他国家的经济、科学和贸易关系脱钩。