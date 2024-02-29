医生复工最后通牒到期 韩政府拟派170名军医增援医院

韩国政府要求辞职的实习和住院医生返回工作岗位的最后通牒星期四（2月29日）到期，虽然有近300名医生返岗复工，目前仍有超过9000名医生未复工。韩国政府再次呼吁他们复工，并计划在3月派出170名军医前往大型综合医院做好增援准备。

截至2月29日，在辞职的9997名医生当中，仅294人复工，总缺勤医生有9076人。

韩国行政安全部长官李祥敏当天主持中央灾难安全对策本部会议时，敦促离职医生重返医疗一线。他说，包括医学院扩大招生在内的医改是为提高国民和地方福利的最后机会，希望离职医生不要再让国民担心，尽早返回医疗岗位。

他指出，目前在医疗一线，急诊和重症患者正因医生离职而面临困难。同时，留守的医生正为尽力治疗患者承受着极度疲劳，工作压力强度高出平时多倍。

作为紧急诊疗对策的一环，公共医疗机构的诊疗时间将适当延长，原定于5月开设的广域应急医疗状况室也将提前开设，以确保及时治疗急救重症患者。

李祥敏说，为提高医学院教育质量，政府将于2027年增加重点国立大学医学院教授人数1000人，并将根据实际需求进一步扩充。

韩国政府日前表明，辞职医生如能在2月29日前返回工作岗位，政府将不会追究责任，否则会在3月4日以后对未返岗医生采取吊销医生执照至少三个月等处分，并按照相关司法程序处理。

据了解，韩国政府官员2月28日起，以短信、邮寄、亲送等方式送达复工命令书。这是为了确保罢工医生的权益，为复职提供法律依据的措施。

虽然韩国政府2月29日向实习及住院医生提议进行面对面对话，但只有极少数医生参加，并未找到明确的妥协方案。

继首尔大学医院之后，延世大学Severance和三星首尔医院院长向所属实习及住院医生发送了呼吁“尽快返岗复工”的电邮和短信。

不过，医生的法律团体“医生协会紧急对策委员会”谴责政府大幅扩大招收医学院新生，每年将录取新生人数增加2000人的做法，认为这会破坏优秀而安全的韩国医疗系统。他们宣布将采取强硬的抗议行动，于3月3日在首尔汝矣岛上街举行大规模示威。

随着实习及住院医生罢工陷入长期化局面，许多病患得不到及时的医治，韩国政府披露，因医生罢工至今已收到两起死亡病例通报。

据报道，一名孕妇因手术人手不足而无法动手术，最终流产失去孩子；另一人在洗肾治疗过程中，由于实习及住院医生不足，手术被推迟，最终不幸死去。