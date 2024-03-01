美国大选比“钞能力” 特朗普吸金能力不如拜登？

（华盛顿彭博电）美国总统选举两党初选正在火热进行中，前总统特朗普官司缠身花费大，总统拜登的连任道路虽然面临重重障碍，在资金方面却无须操心。

一名熟悉美国大选筹款情况的政治策略师透露，支持拜登的团体已承诺投入超过7亿美元（约9亿4000万新元），帮助他在今年大选中击败特朗普，这还不包括他的竞选团队2月初报告的1亿3000万美元竞选资金。

相比之下，特朗普的财务状况开始出现裂痕。他的竞选团队1月支出超过了所筹资金。联盟政治行动委员会为他的官司辩护花费数百万美元，而这些资金原本可以用于竞选；共和党全国委员会的筹款也落后于民主党。

此外，特朗普接到法院裁定，要求他支付民事欺诈诉讼和诽谤案件的5亿多美元赔偿金，他的个人财力也可能因此吃紧。

鉴于现阶段拜登和特朗普的支持率不相上下，资金可能在2024年大选中扮演决定性角色。

负责前总统奥巴马连任竞选的政治顾问梅西纳说，拜登已经积累了可观的竞选资金，并拥有令人羡慕的筹款机制，这两者都会是他11月胜选的关键助力。

根据跟踪竞选财务的非营利组织OpenSecrets的数据，双方的竞选支出有望突破2020年大选创下的144亿美元纪录。当年，拜登成为美国历史上首位筹款超过10亿美元的总统候选人，特朗普则筹到近8亿美元。

不过，一旦特朗普正式获得共和党总统候选人提名，他仍有望迎头赶上。超级政治行动委员会依靠一些财力雄厚的企业、工会和富豪捐助者，可以迅速筹到大量资金。