世卫：全球肥胖人口逾10亿

（伦敦/巴黎综合电）最新研究报告显示，自1990年以来，全球肥胖人口已增加四倍以上，如今已突破10亿。世界卫生组织警告，服用减肥药不足以解决问题，主要还是得改变不良的饮食习惯。

《柳叶刀》星期四（2月29日）公布的研究结果显示，从1990年到2022年，儿童和青少年的肥胖率增加了四倍多，成年人的肥胖率增加了逾一倍，世界上每八个人就有一人患有肥胖症。

这项研究是由非传染性疾病风险因素合作组织（NCD-RisC）和世界卫生组织（WHO）的1500多名研究员进行的。他们分析了190多个国家2亿2000多万人的身高体重后，估算出全球的肥胖人口。

研究发现，肥胖问题在中低收入国家更为严重，肥胖的孩童和青少年的增长速度比成人快。

在许多国家，因营养不良导致体重过轻的问题已经被肥胖取代，并成为主要问题。加勒比海、中东、北非的肥胖人口也正在增加，肥胖率甚至比欧洲工业国还要高。

研究报告作者之一、世卫组织营养和食品安全司司长布兰卡说：“过去，我们一直认为肥胖是富人的问题。但如今，肥胖已是全球性的问题。”

也正因为如此，减肥药成为了市场上炙手可热的产品，供不应求。有分析师估计，到了2030年，诺和诺德公司的Wegovy和礼来公司的Zepbound等新型减肥药的市场规模可能达到800亿美元（约1076亿新元）。

布兰卡说：“这些药物绝对是一个重要的工具，但它们不应该被视为解决问题的办法，解决方案仍然是粮食系统和环境的转型。”

另一名研究报告作者、伦敦帝国理工学院全球环境健康教授埃扎蒂指出，这些药物可能会加剧减肥治疗方面日益严重的不平等问题。

根据世卫组织标准，身体质量指数（BMI）超过25为超重，超过30为肥胖。