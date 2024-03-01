美国：中国正以惊人速度开发太空军事能力

（华盛顿彭博电）美国太空司令部司令怀廷说，中国正在以“惊人速度”发展太空军事能力，以对抗美国在轨卫星，并提高其监视和瞄准地球上力量的能力。

怀廷星期四（2月29日）在参议院军事委员会的听证会上指出，中国正在寻求开发先进太空武器，并在卫星气象学、载人航天和机器人太空探索方面取得进展。

他说，中国的卫星数量自2018年以来增加了两倍多，达到359颗，而其中一些新部署的卫星或许能够成为扰乱美国资产的武器。此外，北京还在开发高超音速飞行器等先进太空武器，以突破传统的导弹预警和防御系统。

怀廷认为，中国正在以惊人的速度发展其太空领域的军事能力和反太空能力，而最令人担忧的是，中国“研究了我们和我们对太空的依赖”，并正在迅速制定威胁美国卫星系统的计划。

中国促美停止散播虚假不实言论

就此，中国国防部发言人张晓刚表明，美方以所谓他国威胁为借口扩张自身军力，中方对此坚决反对。

他说：“我们敦促美方摒弃冷战零和博弈思维，停止散播虚假不实言论，停止在太空扩军备战行为，真正担负起应有的责任，防止对全球战略安全稳定造成严重冲击。”

怀廷也重点关注俄罗斯，称俄罗斯由于乌克兰战争而失去的常规军事进攻能力将很难恢复。这将迫使莫斯科更加依赖核武、网络和太空能力，包括颠覆性技术，这些能力可能会成为俄罗斯实现战略目标的不对称途径。