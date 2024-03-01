加沙等问题分歧严重 G20财长会议无联合公报

（圣保罗综合电）在加沙冲突和乌克兰战争议题上存在严重分歧，二十国集团（G20）财长会议无法发表会后联合公报。

主办国巴西财长哈达德星期四（2月29日）在记者会上说：“达成共同声明是不可能的……和往常一样，谈到当前的冲突时就陷入僵局。”

哈达德指出，各国代表在经济课题上意见一致，他们原本希望较敏感的地缘政治课题由G20的外交部长来讨论，可惜上周在里约热内卢举行的外长会议未能达致联合声明，而这“污染”了金融领域的谈判，破坏了G20财长会议达成共识的努力，导致联合公报流产。

知情人士透露，G20官员针对联合公报中如何讲述俄乌战争和加沙战争彻夜辩论，直至会议结束前几个小时，俄罗斯和西方主要国家仍对战争措辞相持不下。

两名知情者说，由西方富裕国家和日本组成的七国集团（G7）主张将俄乌战争称为“对”（on）乌克兰的战争，俄罗斯则要求称之为“在”（in）乌克兰的战争；美国及其西方盟友不愿意谴责以色列，主张将加沙战争称为“人道危机”，并且不提及以色列。

哈达德说，由于各国无法就地缘政治达成共识，主席国巴西于是改而发布主席声明摘要。印度去年担任G20轮值主席国时也因类似情况而采取了相同对策，不过印度当时争取到大部分G20成员谴责俄罗斯入侵乌克兰。

巴西主席声明：金融会议非解决地缘政治议题的合适平台

巴西发布的主席声明摘要提到“战争和冲突升级”带来的经济风险，但指出金融会议不是解决地缘政治议题的合适平台，建议各方接下来在其他相关的场合辩论这些课题。摘要也提到全球经济“软着陆”的可能性加大，有望在不出现严重衰退的情况下，使通货膨胀冷却下来。

在两天的会议中，巴西官员试图将会谈聚焦在经济合作上，以应对气候变化、贫困等问题，然而德国等成员国却力推在联合声明中提及乌克兰和加沙的战争。

德国财长林德纳较早时说：“我们反对避开这些课题。即使我们是央行行长和财长，我们代表了各自国家的价值观，必须维护基于规则的国际秩序。”