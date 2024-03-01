戴琪：中美贸易额大减“未必是坏事”

（伦敦讯）美国贸易代表戴琪说，美国与中国的贸易额显著下降未必是不好的现象。

世界两大经济体美国和中国在2023年向对方出口的商品总额减少17%。戴琪接受英国广播公司（BBC）访问时说：“这未必是坏事。这可能是正面迹象，显示双方都在走向多元化。”

美国从中国进口的商品去年大减20%至4270亿美元（约5750亿新元），中国进口的美国商品则减少4%至1480亿美元。

两国之间的贸易额曾在2022年达到历史新高，不过随后因许多美国大型企业将生产线迁出中国，贸易额开始下滑。

美国智库战略与国际研究中心贸易专家赖因施指出：“去年中美贸易额下降，确实看起来像是这两个经济体正在疏离对方……不过，美国增加了来自东南亚的进口货，而其中一大部分是产自转移了生产线或是让货品经由第三国出口、以躲避关税或其他限制的中国企业。”

戴琪本周在阿布扎比举行的世界贸易组织部长级会议上说：“中国的经济发展在全世界制造了很多竞争压力。”她指出，世贸组织须要进行改革，以便能更有效地应对这些压力。

此次世贸会议2月26日召开，原定29日闭幕，但为了争取就更新全球贸易规则达成共识，会议延长了一天。然而，要达成任何协议非常困难，因为这须要全体166个成员国一致同意。

近年来，美国带头呼吁世贸改革。美国前总统特朗普在位期间，美国以世贸仲裁机构及其裁决偏袒中国、对美国不利为由，阻挠这个仲裁机构任命新法官，导致其陷入停摆。拜登上台后，美国依旧保持对世贸的改革诉求。戴琪说：“世贸须服务于每一个成员国的利益，无论成员国大小。”

世贸：正协助中美化解分歧

在拜登任内，中美互增贸易壁垒，贸易关系进一步恶化。世贸总干事伊维拉在世贸部长级会议召开前说，世贸正设法协助中美化解部分分歧。

为了掌握宝贵天然资源，强化自身的供应链，中美两国试图在亚洲和非洲部分地区扩大经济影响力，而这恐怕会导致全球分裂成两大贸易集团。伊维拉警告：“我们必须非常谨慎小心，因为这如果持续下去，可能会对世界经济造成实际损害。”

世贸一项研究显示，这样的分化会导致世界经济损失5%的年产值。伊维拉说，在经济增长因高利率和通胀而举步维艰之际，这样的损失是“巨大的”。