韩国罢工医生未返岗 警方查抄医协引发抗议

韩国政府要求罢工和辞职的医生在2月底回返工作岗位的期限已过，警方星期五（3月1日）针对五名医生协会的干部执行查抄令，也对13名主导此次罢工的医生们发出返岗复工令。

对此，医生协会提出强烈谴责，指责政府镇压医生和侵犯人权，并警告社区的小型医院也会加入罢工，到时这将造成国民更大的不便。

韩国警方星期五上午对因涉嫌违反《医疗法》等被举报的五名医生协会前任和现任干部的住宅和办公室执行查抄令。警方当天上午9点30分开始的扣押搜查，一直到下午5点才结束。

韩国政府认为，涉案的五人通过提供法律援助、教唆或协助实习和住院医生参加集体行动，从而妨碍了所涉医院的诊疗工作。

在警方执行查抄令的时候，韩国医生协会公关委员长朱秀虎紧急召开记者会指出，全国14万医生认为他们作为自由公民的资格未能获得认可，因此决定为保障自由积极发声抵抗。

他指出，实习和住院医生自愿提交辞职报告，政府却将医协紧急对策委员会帮助实习住院医生的行为视为教唆，这是令人愤怒的。

他高喊：“政府镇压医生、强迫劳动、侵犯人权！”他透露，社区的小医院可能也会加入集体罢工的行列，这会造成更广泛的影响，可能给国民带来不便。

2月29日是韩国政府下令罢工的实习及住院医生们返岗的最后期限。

返岗期限已过 仍有近9000医生未复工

韩国保健福祉部3月1日透露，截至2月29日下午5时，共有565名医生返岗，但仍有近9000名实习住院医生未复工岗位。为此，政府开始对未返岗人员采取行政处分和司法措施。

保健福祉部星期五已通过官网，以公告形式向13名实习及住院医生发布返岗复工令。

据了解，这13名医生是首尔大学、延世大学Severance、三星首尔医院等12家大型医院的13名实习及住院医生，也是主导这些医院的医生罢工的领导。韩国政府将于星期一（4日）起，正式对他们走相关行政和司法程序。

一家首尔大型医院的金姓主任医生叹气说，实习及住院医生的罢工已进入第11天。他们在手术室做了很多筹备工作，但如果罢工持续下去，可能有一半甚至是所有的手术都无法进行的情况出现。