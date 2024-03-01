防中国联网车收集敏感数据 美国展开调查

（华盛顿综合电）美国正对中国联网汽车进口是否构成国家安全风险展开调查。美国总统拜登警告，中国可能利用这些汽车的技术收集敏感数据。

白宫星期四（2月29日）说，这些联网汽车连接到手机、导航系统、关键基础设施以及制造它们的公司，还可以收集美国公民和基础设施的敏感数据并传给北京政府，对此展开调查是必要的。

拜登在宣布调查计划的声明中说：“中国决心主宰汽车市场的未来，包括采取不公平的做法。中国的政策可能会让我们的市场充斥着中国产汽车，对我们的国家安全构成风险。我不会让这种事在我的任内发生。”

拜登已下令商务部进行调查。一名要求匿名的官员说，政府尚未计划禁止中国电动车入口，但可能对全车或零部件进口施加限制，受影响的是一些联网车和自动驾驶车，以及中国等“相关国家”的汽车零部件。

白宫指联网车辆“收集驾驶员和乘客的大量敏感数据，还定时使用摄像头和传感器记录有关美国基础设施的详细信息”。

白宫说，调查也将关注自动驾驶车辆，并称若外国政府获得其系统或数据的访问权限，可能会出现“新的漏洞”。

美国智库战略与国际研究中心的德纳米尔告诉法新社：“这是拜登政府再次承认关键和新兴技术将影响经济增长和国家安全。”

美国商务部将在60天的公众评议期内收集信息，调查重点是中国电动车等联网汽车的潜在网络安全风险。商务部长雷蒙多说，在中国产汽车广泛进入美国并可能构成隐私和国安威胁前，政府正评估风险。

比亚迪2月28日在墨西哥首都墨西哥市开始销售其“海豚迷你”（Dolphin Mini ）电动车。（路透社）

中国：美国调查具歧视性 将经贸问题武器化

中国指美国政府展开的调查具有歧视性。中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇告诉法新社，中方“坚决反对”美国将国家安全问题笼统化，将经贸问题“武器化”。

由于特朗普政府时期将中国汽车进口关税定在27.5%，中国车企在美国的市场份额相当有限。

中国电动车商一直将东南亚、中东和欧洲作为其最大的出口市场。全球销量最大的电动车商比亚迪（BYD）多次表明，没有计划在美国市场卖车，但它星期三（2月28日）说，它计划在墨西哥设厂造车。