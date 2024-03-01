多项分歧无法消除 世贸部长会议陷僵局

（阿布扎比综合电）全球地缘政治与经济分裂加深之际，世界贸易组织部长级会议陷入僵局，谈判与磋商数次延长，至星期五深夜还未落幕。

第13届世界贸易组织（WTO）部长级会议在阿拉伯联合酋长国首都阿布扎比举行，来自164个经济体的代表原定星期四（2月29日）结束会议，然而与会各方未能化解在粮食安全、渔业补贴等关键议题上的岐见，谈判与磋商几度展延。

欧洲和印度近期爆发多轮农民示威，农业协议成为本届部长会的敏感议题之一。印度和其他成员经济体要求，制定管理公共储备粮的永久性规则，以取代世贸组织采取的临时措施。

会上一份文件草案建议朝这个方向迈进一步，但一些代表警告这类计划可能影响全球商品价格。

有关渔业补贴的新协议也陷入僵局。继2022年达成禁止补贴助长非法、未申报和无管制捕捞活动的协议之后，世贸组织希望达成第二套方案，重点解决导致产能过剩和过度捕捞的补贴问题。

新方案给发展中国家提供了灵活性和优势，但印度等国要求就协议过渡期差别待遇等问题再作让步。截至闭幕会前，在过渡期和可享受特定豁免小型个体渔业的定义等事项上，各方仍未达成共识。

太平洋岛国则在会议期间抱怨被边缘化，大多数国家忽视了他们。

印度南非反对延长数码贸易关税暂停令

此外，印度和南非反对延长数码贸易关税暂停令，理由是政府遭受巨大关税收入损失，数码产业发展也受损害。欧盟和英国等多数国家政府和商界都支持延长，并称如果暂停令失效，许多国家的国内生产总值（GDP）损失将大大超过关税收益。

如果延期决定最终无法取得共识，今后跨境电子运输则可能被征收关税。

另一方面，金砖国家集团（BRICS）的核心成员印度和中国，在投资等重要问题上存在分歧。美国贸易代表戴琪早前受访时说，这方面的谈判如果失败，与金砖五国之间的裂痕脱不了关系。

另外，与会各方将同意今年继续谈判，期望能扭转世贸组织争端解决机制的危机。自美国阻止任命新法官到世贸组织上诉机构以来，争端解决机制一直陷入瘫痪；虽然戴琪称，该问题的相关谈判取得了进展，但其他代表仍忧虑重重。