加沙平民围住救援车队 以军开枪百多人死亡

（加沙／开罗综合电）加沙地带卫生部说，星期四在加沙市一处救援物资领取点，以色列军朝到来领取粮食的平民开火，造成至少112人死亡、750多人受伤。联合国秘书长和多国政府强烈谴责以色列攻击手无寸铁的平民。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）发表声明称，以色列军“有预谋地屠杀”加沙平民。声明说，加沙卫生部和目击者提供的证据一致证明，在场的以色列军直接向平民开枪。医院方面说，伤者伤口大多在头部和上半身。

哈马斯警告，事件可能导致正在卡塔尔进行的停火和人质释放谈判失败。

据加沙卫生部星期五（3月1日）的声明说，自去年10月7日以来，以色列炮火已造成至少3万零228个巴勒斯坦人死亡，7万1377人受伤。

加沙市一名匿名目击者告诉法新社记者，在加沙市西部纳布尔西（Nabulsi），事发当时数千人冲向救援卡车，以色列士兵向人群开枪，因为“人们离坦克太近”。

前去为家人领取食物的阿什基尔说，他等了约两个小时，“他们（救援物资卡车）一到达，占领军就发射炮弹和开枪。”。

以色列军队2月29日发布人群包围救援卡车的航拍图像，称人群多达数千。（法新社）

以色列一名消息人士承认，以军确实向“构成安全威胁”的群众开火。

一名以色列官员说，发生了两起事件，相距数百米。在第一起事件中，数十人在试图获取援助物资时因踩踏死亡或受伤。他说，当卡车离开时，发生第二起事件；因为人群上前来，军队感受到威胁而开枪。

以色列军方辩称，当时数千加沙人包围了由38辆救援卡车组成的车队。以色列国防军发言人哈加里在简报会上，否认军队向群众开枪或发射炮弹，称以军只是多次鸣枪驱散人群。他说，人群数目增加时，车队试图撤退，结果发生践踏事件，导致数十人伤亡，其中一些人被卡车碾过。

中东多国谴责以军行动

中东多国强烈谴责以色列军队的行动。沙特阿拉伯、科威特、阿拉伯联合酋长国和土耳其指责以军不应对手无寸铁的平民开枪。联合国秘书长古特雷斯通过发言人发表声明，对此次事件表示强烈谴责。声明称，加沙地带绝望的平民需要紧急帮助.

卡塔尔警告，以色列践踏巴勒斯坦人民的性命将引发更多暴力事件。法国、西班牙、欧洲联盟也做出谴责，指以军向救援卡车和平民开火“不可接受”。

联合国安理会29日下午召开紧急闭门会议，阿尔及利亚提出了一份表达“深切关注”的声明草案，指事件是“以军开火造成的”。巴勒斯坦常驻联合国观察员曼苏尔在会后透露，安理会15个成员国有14个支持这项声明。

美国国务院说，它与法国外交部一样，正在紧急收集相关信息。国务院发言人说，美国已向以色列“寻求答案”。与美国总统拜登一起乘坐空军一号前往得克萨斯州的副新闻秘书道尔顿说：“我们认为，此事必须彻查。”

拜登：下周或无法达成协议

拜登说，美国正在核实“两个相互矛盾的版本”，他启程前往得克萨斯州访问时承认，此事使调解休战的努力变得复杂，交战方不可能如他本周预料那样在下星期达成停火，但他还是说，对此“充满希望”。

白宫说，拜登已分别与卡塔尔和埃及领导人通电话。埃及总统塞西与拜登讨论了稳定加沙局势的必要性，并强调要避免冲突扩大。埃及总统府说，塞西在通话中说，埃及强烈谴责以平民为袭击目标的违反国际法行为。

埃及和法国敦促有关各方立即达成可持续的加沙停火。另据多名阿拉伯官员透露，以沙特为首的阿拉伯国家呼吁美国与西方盟国说服以色列，考虑重启巴勒斯坦建国计划。