美国免税包裹进口激增 议员促采取措施阻中国企业抢滩

（华盛顿综合讯）美国众议员指享受关税豁免的小额包裹进口数量出现“惊人增长”，呼吁政府采取紧急措施，阻止中国企业避税，抢走美国公司生意。

美国当局目前正对中国电商平台希音（Shein）和拼多多海外版Temu加强审查。这两个以低价商品闻名的平台据称通过“小额豁免”机制，将大量货品寄往美国。

根据“小额豁免”条例，价值低于800美元（约1075新元）的货物可免税进入美国。

美国众议院美中战略竞争特别委员会主席加拉格尔星期五（3月1日）发声明说，2023年有约10亿5000批次的货物利用小额豁免机制免税入境美国，“同2022年相比惊人地增长了53%”。

他透露，本财年已有超过4亿8500万件小额免税货物寄入美国。

美中战略竞争特别委员会去年6月公布的数据显示，每天运至美国的所有小额豁免包裹中，Temu和希音就占30%以上。

据法新社报道，特委会星期五说：“外国企业已经建立整个销售模式，利用小额豁免条例来避税和逃避审查，同时抢走遵守规则的美国公司的生意。”

希音和Temu在美国迅速崛起，被视为美国电商巨头亚马逊的竞争对手。

加拉格尔还说，此类豁免也可能使得公司能够逃避对强迫劳动问题的审查，并敦促国会就此事采取紧急行动。