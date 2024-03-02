世贸部长级会议成果乏善可陈 有效性受质疑

（阿布扎比/华盛顿综合电）世界贸易组织部长级会议经过马拉松式谈判后于周六（3月2日）落幕，与会者同意延长电子商务关税暂停令，但农业和渔业补贴等其他关键贸易问题仍悬而未决，引发人们质疑这个多边贸易机构能否有效发挥作用。

主席国阿联酋对外贸易国务部长泽尤迪在闭幕演讲中坦承：“我们已尽了最大努力，但仍无法就一些对许多成员来说非常重要的文本达成一致。”

欧盟贸易事务执行委员东布罗夫斯基斯对世贸无法在渔业、农业和更广泛的改革方面取得共识表示失望，并对印度做出指责。他说，协议原本触手可及，得到了绝大多数成员国的支持，但最终却因少数甚至是一个国家的阻挠而以失败收场。

世贸组织2022年达成协议，禁止助长非法、未申报和无管制捕捞活动的渔业补贴，这回世贸希望进一步达成第二套方案，重点解决导致产能过剩和过度捕捞的补贴问题。

第二套方案为发展中国家提供灵活性，但一些国家尤其是印度要求更多优惠，包括享有其他成员国认为过长的过渡期，各方最终谈不拢，无法就渔业补贴达成新协议。

农业协议也因为印度而胎死腹中。东布罗夫斯基斯说，印度坚持就公共粮食储备问题寻求永久解决方案，这个分歧是“无法弥合的”。

好消息是，世贸得以将电子商务关税暂停令延长两年。自1998年世贸成员首次同意不对电子商务征收关税以来，这项禁令一直定期获得延长。

印度和南非反对延长电子商务关税暂停令，理由是这会使他们损失关税收入。不过后来在东道主阿联酋的呼吁下，印度态度软化。印度商务部长戈亚尔周五（1日）说，他是“出于尊重好友”阿联酋，而同意电子商务关税暂停令再延长。

世贸原本期望本次部长级会议能复制2022年日内瓦部长级会议的非凡成就，但事与愿违。国际商会秘书长丹顿发布声明说，会议整体成果出人意料地乏善可陈，这应当被视为一记警钟。

此次会议凸显了在地缘政治局势紧张、经济逆风威胁全球商业之际，世贸164个成员国之间存在的严重分歧。

一位参与谈判的欧盟高级官员告诉法新社：“世贸需要一场好的危机，也许这会让我们意识到，我们不能再这样继续下去了。”