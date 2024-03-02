世贸部长级会议成果乏善可陈 有效性受质疑

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更新 / 2024年3月3日 7:29 AM
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发布 / 2024年3月2日 9:34 PM
因印度提出反对，本届世界贸易组织部长级会议未能就渔业补贴和农业贸易问题达成共识。图为印度商务部长戈亚尔3月1日在世界贸易组织部长级会议场外与人交谈。（路透社）
因印度提出反对，本届世界贸易组织部长级会议未能就渔业补贴和农业贸易问题达成共识。图为印度商务部长戈亚尔3月1日在世界贸易组织部长级会议场外与人交谈。（路透社）

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（阿布扎比/华盛顿综合电）世界贸易组织部长级会议经过马拉松式谈判后于周六（3月2日）落幕，与会者同意延长电子商务关税暂停令，但农业和渔业补贴等其他关键贸易问题仍悬而未决，引发人们质疑这个多边贸易机构能否有效发挥作用。

主席国阿联酋对外贸易国务部长泽尤迪在闭幕演讲中坦承：“我们已尽了最大努力，但仍无法就一些对许多成员来说非常重要的文本达成一致。”

欧盟贸易事务执行委员东布罗夫斯基斯对世贸无法在渔业、农业和更广泛的改革方面取得共识表示失望，并对印度做出指责。他说，协议原本触手可及，得到了绝大多数成员国的支持，但最终却因少数甚至是一个国家的阻挠而以失败收场。

世贸组织2022年达成协议，禁止助长非法、未申报和无管制捕捞活动的渔业补贴，这回世贸希望进一步达成第二套方案，重点解决导致产能过剩和过度捕捞的补贴问题。

第二套方案为发展中国家提供灵活性，但一些国家尤其是印度要求更多优惠，包括享有其他成员国认为过长的过渡期，各方最终谈不拢，无法就渔业补贴达成新协议。

农业协议也因为印度而胎死腹中。东布罗夫斯基斯说，印度坚持就公共粮食储备问题寻求永久解决方案，这个分歧是“无法弥合的”。

好消息是，世贸得以将电子商务关税暂停令延长两年。自1998年世贸成员首次同意不对电子商务征收关税以来，这项禁令一直定期获得延长。

印度和南非反对延长电子商务关税暂停令，理由是这会使他们损失关税收入。不过后来在东道主阿联酋的呼吁下，印度态度软化。印度商务部长戈亚尔周五（1日）说，他是“出于尊重好友”阿联酋，而同意电子商务关税暂停令再延长。

世贸原本期望本次部长级会议能复制2022年日内瓦部长级会议的非凡成就，但事与愿违。国际商会秘书长丹顿发布声明说，会议整体成果出人意料地乏善可陈，这应当被视为一记警钟。

此次会议凸显了在地缘政治局势紧张、经济逆风威胁全球商业之际，世贸164个成员国之间存在的严重分歧。

一位参与谈判的欧盟高级官员告诉法新社：“世贸需要一场好的危机，也许这会让我们意识到，我们不能再这样继续下去了。”       

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