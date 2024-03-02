海地黑帮发动攻击 誓拉总理下台

（太子港/华盛顿综合电）加勒比海岛国海地的黑帮联盟首领切里齐耶警告，会继续发动攻击，把总理亨利拉下台。他也呼吁家长别让孩子上学，以免受到暴力冲突波及。

切里齐耶周五（3月1日）在记者会上说：“只要有必要，这场战役会一直持续。我们会与亨利斗争下去。为了避免造成间接伤害，把小孩留在家中。”

切里齐耶曾当过警察，后来成为黑帮老大。他曾于2022年带领黑帮封锁海地最大的石油码头，目前他受到联合国和美国的制裁。

试图推翻亨利的多个黑帮组织在首都太子港大肆作乱，连续两日攻击机场、监狱、警察局等公共设施。另有报道说，黑帮分子携武器试图攻占首都主要的集装箱港口。周四（2月29日）至少四名警察遭杀害，数十人受伤，黑帮恫言袭击更多警察局。

太子港部分地区传出激烈枪声，冲突地点附近的居民纷纷弃家避难。被纵火烧毁的巴士弃置在街上，帮派分子也用燃烧的轮胎作为路障，导致街道无法通行。

近年来，武装帮派组织在海地攻城掠地，极端暴力攻击频发，导致海地经济与公共卫生系统支离破碎。各帮派这回打着“共生”的旗号，联手发动新一轮攻击。

亨利本周前往非洲国家肯尼亚，与对方签署安全协议。这项协议有望推翻肯尼亚法院的裁决，准许肯尼亚派遣1000名警员带领联合国多国部队，到海地镇压黑帮。