加沙平民：以军坦克和无人机也向人群开火

（加沙综合电）以色列军队被指日前在加沙市向抢领救援物资的平民开火，酿成严重伤亡，引发国际普遍谴责。经历事件的巴勒斯坦人说，以军在众人争领食物时突然开枪，甚至出动坦克和无人机，现场顿时陷入一片慌乱。

加沙卫生部说，至今已知有至少115人在星期四（2月29日）的事故中丧命，另有760人受伤，并指这是以军对平民的有预谋屠杀。以色列军方矢口否认士兵向群众开枪或发射炮弹，辩称士兵只是鸣枪驱散人群。

可是，在加沙北部希法（Al-Shifa）医院接受治疗的生还者告诉西方媒体，以军除了朝群众开枪，还出动坦克和武装无人机向平民开火。

其中一人艾哈迈德说，加沙北部粮食匮乏，为了确保孩子们有吃的，他冒着生命危险在周三（28日）晚上就到加沙市西部纳布尔西（Nabulsi）的物资领取地点，等候救援卡车的到来。

隔天早上，卡车终于来了，他和众人立刻跑向卡车。就在这时候，一辆坦克和一架无人机却朝人群开火。“我的背部受了伤，血流了一个小时，后来我的亲戚把我送去医院。”

被问及以军是否蓄意向民众开火，艾哈迈德确定地说：“是的，没错。他们出动坦克、士兵和军机……全都朝着我们开火。”

另一名生还者穆罕默德说，当天他和儿子在路边等救援卡车把粮食送来，结果以军却朝他儿子开了两枪。“子弹擦过他的头部，胸部则中弹，目前人在医院。”

另一人朱哈告诉记者，他当时只想为双亲领取一包面粉。“我们都非常饥饿。我们没有食物，什么都没有。他们（的坦克）却向我们开火……他们要压扁我们。”

朱哈头部中弹，受访时脸上缠着绷带。他说：“我年幼的弟弟哭着喊饿，但我要去哪里找食物给他呢？”

联合国人道主义事务协调厅（OCHA）星期五（3月1日）说，联合国的一个小组当天、即以军向平民开火隔天到希法医院派送医用品。这个小组报告，他们看见数十名在接受治疗的巴勒斯坦平民，很多人是受了枪伤。

联合国发言人迪雅里克说，星期四出事后，希法医院接收了700多名伤者，其中200人隔天仍住院留医。这家医院也接收了70多具尸体。不过他说，不清楚联合国小组是否能够对这些遇难者进行验尸。

加沙地带此前已多时未见救援卡车驶入，好不容易有救援物资运抵，却发生这样的大混乱。这凸显当地情况极其严峻，基本公共秩序已然崩溃。

联合国官员此前警告，加沙近58万人或约等于原来四分之一的人口即将陷入饥荒，情况危急。加沙北部已有至少六名儿童因营养不良和脱水而夭折。