加沙平民：以军坦克和无人机也向人群开火

麦可欣

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发布 / 2024年3月2日 9:41 PM
领取救援物资时遇袭受伤的巴勒斯坦人被送入加沙北部的希法医院治疗。据院方，伤者的伤口大多在头部和上半身。（路透社）
领取救援物资时遇袭受伤的巴勒斯坦人被送入加沙北部的希法医院治疗。据院方，伤者的伤口大多在头部和上半身。（路透社）

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（加沙综合电）以色列军队被指日前在加沙市向抢领救援物资的平民开火，酿成严重伤亡，引发国际普遍谴责。经历事件的巴勒斯坦人说，以军在众人争领食物时突然开枪，甚至出动坦克和无人机，现场顿时陷入一片慌乱。

加沙卫生部说，至今已知有至少115人在星期四（2月29日）的事故中丧命，另有760人受伤，并指这是以军对平民的有预谋屠杀。以色列军方矢口否认士兵向群众开枪或发射炮弹，辩称士兵只是鸣枪驱散人群。

可是，在加沙北部希法（Al-Shifa）医院接受治疗的生还者告诉西方媒体，以军除了朝群众开枪，还出动坦克和武装无人机向平民开火。

其中一人艾哈迈德说，加沙北部粮食匮乏，为了确保孩子们有吃的，他冒着生命危险在周三（28日）晚上就到加沙市西部纳布尔西（Nabulsi）的物资领取地点，等候救援卡车的到来。

隔天早上，卡车终于来了，他和众人立刻跑向卡车。就在这时候，一辆坦克和一架无人机却朝人群开火。“我的背部受了伤，血流了一个小时，后来我的亲戚把我送去医院。”

被问及以军是否蓄意向民众开火，艾哈迈德确定地说：“是的，没错。他们出动坦克、士兵和军机……全都朝着我们开火。”

另一名生还者穆罕默德说，当天他和儿子在路边等救援卡车把粮食送来，结果以军却朝他儿子开了两枪。“子弹擦过他的头部，胸部则中弹，目前人在医院。”

另一人朱哈告诉记者，他当时只想为双亲领取一包面粉。“我们都非常饥饿。我们没有食物，什么都没有。他们（的坦克）却向我们开火……他们要压扁我们。”

朱哈头部中弹，受访时脸上缠着绷带。他说：“我年幼的弟弟哭着喊饿，但我要去哪里找食物给他呢？”

联合国人道主义事务协调厅（OCHA）星期五（3月1日）说，联合国的一个小组当天、即以军向平民开火隔天到希法医院派送医用品。这个小组报告，他们看见数十名在接受治疗的巴勒斯坦平民，很多人是受了枪伤。

联合国发言人迪雅里克说，星期四出事后，希法医院接收了700多名伤者，其中200人隔天仍住院留医。这家医院也接收了70多具尸体。不过他说，不清楚联合国小组是否能够对这些遇难者进行验尸。

加沙地带此前已多时未见救援卡车驶入，好不容易有救援物资运抵，却发生这样的大混乱。这凸显当地情况极其严峻，基本公共秩序已然崩溃。

联合国官员此前警告，加沙近58万人或约等于原来四分之一的人口即将陷入饥荒，情况危急。加沙北部已有至少六名儿童因营养不良和脱水而夭折。

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