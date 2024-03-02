美内部报告：驻新大使行为不当 损害美国利益

（华盛顿综合电）据美国政府的一份内部监管报告，驻新加坡大使卡普兰行为不当，不仅曾恐吓职员、浪费公帑，也未能促进美国的利益。

卡普兰（Jonathan Kaplan）原本是一名企业家，2021年底获任命为美国驻新加坡大使。

美国国务院监察长办公室星期五（3月1日）发布的报告指出，在例行审查过程中受访的美国驻新加坡大使馆人员透露，他们害怕受到卡普兰的报复，有的甚至直接被威胁。

据报告，卡普兰与新加坡一些政府部门的关系不佳，对一些课题也经常毫无准备。它说：“监察长办公室发现这位大使没能建立诚信、战略性地规划、合作或沟通。”这妨碍了美国与新加坡这个具重要战略意义国家的关系取得进展。

报告也指卡普兰没有遵循国务院的管理原则和程序，并违反政府有关资金和礼物收受的规定。它举例说，卡普兰没有遵守国务院的许多旅行政策，没有使用与美国政府签订合约的旅行社，也不遵守须使用美国航空公司服务的规定。

“监察长办公室发现，自2021年12月以来，仍有价值约4万8000美元未偿付的旅行支出；它们不是未提交报销，就是未提供足够支持文件让当局处理旅行报销。”

大使馆也被指花费超过2万7000美元在美国两栖攻击舰马金岛号（USS Makin Island）上办派对，包括在甲板上放置一台三角钢琴，还请专业钢琴家演奏，而这名钢琴家是卡普兰的朋友。

报告说，这笔费用导致“大使馆减少了对其他公共外交项目的资助，而这些项目可能更有效地促进美国在新加坡的利益”。

监察办敦促国务院评估卡普兰的领导和管理能力，并适时“采取纠正行动”。

白宫国家安全委员会发言人柯比表明，拜登政府非常认真看待有关报告。

卡普兰：愿承担责任解决问题

卡普兰对这份报告发声明说，虽然他在就职之初经历了艰难的过渡，但在他的领导下团队士气有所提升，他有信心赢得工作人员的信任。

他也说，他将承担全责，迅速解决报告中所提出的问题和建议。

彭博社报道，美国国务院的这份报告使美国委任驻外大使的传统做法再次引起关注。美国历届总统在委任大使时，通常会选用没有外交经验的竞选捐助人和政治盟友。

卡普兰就是这种情况，这位曾发明袖珍型相机和经营过餐饮业的企业家从未担任过政府职务。根据美国的竞选活动法律中心（ Campaign Legal Center），卡普兰在担任大使之前的10年里，共捐出10万美元给民主党。