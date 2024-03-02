指违背初衷 马斯克起诉OpenAI要其公开技术

（旧金山综合电）美国企业家马斯克起诉美国人工智能公司OpenAI及首席执行官奥尔特曼等人，称其违背公司初衷，为了利润而非人类的利益开发人工智能，要求公司公开技术。

马斯克星期四（2月29日）在美国旧金山高等法院提出诉讼，以违反合同、违反信托义务和不公平商业行为起诉OpenAI、奥尔特曼以及OpenAI联合创始人布罗克曼。

马斯克除了寻求OpenAI公开研究成果和技术，也希望法院禁止微软和奥尔特曼等人利用OpenAI的技术获益。

马斯克在诉讼中称，奥尔特曼和布罗克曼2015年与他接洽是为了创办一家非营利公司，为人类的利益开发通用人工智能。三方同意OpenAI的非盈利属性并会公开技术后，马斯克注资超过4400万美元（约5917万新元）。

马斯克于2018年从OpenAI董事会辞职。美国微软公司则从2019年起，成为OpenAI背后的主要金主。

起诉书称，OpenAI去年推出GPT-4人工智能模型，并将设计保密“主要是出于商业而非安全考量”，显示公司背离初衷。“OpenAI已经变成一个封闭源代码、并且实际上是世界最大科技公司——微软的子公司。在新董事会的领导下，它不仅在开发，还在完善通用人工智能，以最大限度地提高微软的利润，而不是造福人类。”

马斯克还要求奥尔特曼等人偿还他提供的资金，并声称若没有他支持，OpenAI“极有可能永远无法起步”。

彭博社引述一份备忘录报道，OpenAI首席战略官否认OpenAI是微软子公司的说法，直斥这些指控可能源于马斯克“如今没有参与公司事务的遗憾”。

去年7月，马斯克宣布成立人工智能初创公司xAI，并于11月推出首款人工智能模型Grok。