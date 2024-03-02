国际促彻查以军涉对平民开枪事件 向肇事者追责

（耶路撒冷综合电）以色列军方朝领取粮食的加沙平民开火引发众怒，国际社会要求展开调查的呼声越来越大。

加沙市一处救援物资领取地点星期四（2月29日）发生致命枪击事件，以色列官方与加沙官员对事发经过说法不一。加沙卫生部指责以军朝前来领取粮食的平民开火，造成至少115人死亡，760人受伤。以色列国防军则否认以军向群众开枪或发射炮弹，坚称只是多次鸣枪以驱散人群，不料后来发生践踏导致数十人伤亡，其中有些人是被救援卡车碾死。

事后有一名以色列官员向媒体承认，军队曾向拒绝散去并可能构成威胁的人开枪， 但他坚持军队是“有限度地开火”。

美国白宫发言人柯比星期五（3月1日）回应媒体询问时说：“我们已要求以色列政府进行调查，我们的评估是，他们认真看待这次事件。他们正在了解事发经过，以避免类似悲剧再次发生。”

柯比说，拜登政府相信以色列会展开全面调查，但承认美国未获得足够信息以确认以方的说辞是否属实。

法国和德国都表明支持展开国际调查。德国也要求以军解释，为什么会发生这么大规模的恐慌和枪击事件。

欧盟则要求就事件展开独立调查。欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩对枪击事件造成数百人死伤感到震惊和不安，要求立即展开独立调查，向肇事者追究责任。

欧盟委员会同一天宣布，将增加对巴勒斯坦人的资金援助。发言人马莫尔说，欧盟将向联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）发放5000万欧元（约7290万新元）资金，并在今年为巴勒斯坦人提供额外6800万欧元的紧急援助。

UNRWA的职员被以色列指控涉嫌参与去年10月7日哈马斯对以色列发动的大规模袭击。美英德等10多个国家随后暂停了对这个负责援助巴勒斯坦难民的联合国机构提供资金，加剧了加沙地带的人道危机。

拜登：美军将向加沙空投物资

为避免加沙局势进一步恶化，美国总统拜登周五宣布，将加入约旦等国家的行列，也向加沙空投粮食等救援物资。“我们须要做得更多，美国会做得更多。”

两名美国官员告诉路透社，美军星期六（2日）已在加沙空投了第一批救援物资。美军出动三架C-130运输机，在加沙上空投下超过3万5000份餐食。

谈及多国为以哈冲突居中斡旋的停火谈判，拜登表示，他仍希望到了回教斋戒月，交火双方可达成协议，同意停火六周。今年的斋戒月从本月10日开始。

拜登较早前承认，星期四发生的加沙特大枪击事件导致调解休战的努力变得复杂，以哈不可能如他日前预料的那样在下星期达成停火。

巴勒斯坦外长马利基星期六也说，希望加沙的战火能在斋戒月期间暂停。他敦促国际社会加大努力，推动以哈达成休战协议。

据埃及方面的消息，以哈谈判代表星期天（3日）将抵达开罗，重启谈判。可是以色列媒体报道，以色列在收到完整在加沙的人质名单以及确定有多少人质仍活着之前，不会派代表团到开罗参加谈判。