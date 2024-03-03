英国货船被胡塞击沉 对海洋环境构成严重风险

（亚丁综合电）美国军方和也门政府说，此前遭也门胡塞武装导弹击中的英国货船鲁比马尔号已沉入红海，对海洋环境构成风险。这是自去年11月胡塞武装开始攻击红海航运以来，第一艘被击沉的商船。

英国所有、悬挂伯利兹国旗的鲁比马尔号（Rubymar）2月18日在亚丁湾遭胡塞武装发射的反舰弹道导弹击中，船体严重损坏，船员被迫撤离。美国中央司令军星期六（3月2日）说，这艘船遇袭后不断渗入海水，最终于也门时间当天凌晨沉没。

声明警告，船上装载的约2万1000公吨磷酸铵硫酸盐化肥对红海构成环境风险，下沉的船体也会给其他使用红海繁忙航道的船舶带来水下撞击的风险。

也门政府则说，鲁比马尔号于周五（1日）晚沉入红海，并指这是也门和中东地区从未经历过的环境灾难。

约旦大学海洋科学站主任阿里·萨瓦尔米指出，大量化肥释入红海可能会刺激藻类过度生长，从而消耗过多氧气，使正常海洋生物无法生存。他呼吁红海国家出台紧急计划，为监测受污染海域和清理海洋制定策略。

以哈冲突爆发后，胡塞武装以声援加沙人民为由，频频袭击穿越红海的船只。为遏制胡塞武装，美国带头组建了一个国际护航联盟，并与盟友英国对胡塞武装实施数次打击。

胡塞武装交通部星期六发声明指责美英把红海军事化，并称美英军舰的行动导致红海海底的通讯电缆出现“故障”，危及国际通讯安全与信息流通。

欧盟也在今年2月启动自己的红海护航计划。意大利国防部说，参与这项护航计划的意大利海军驱逐舰卡约·杜伊利奥号（Caio Duilio）星期六在红海击落了一架朝它飞来的无人机。