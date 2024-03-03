日本下月禁加班 运输业人手更趋紧张

日本4月起推行新条例禁止多个行业长时间加班，违例的业者将受到处罚。这令原本就人手吃紧的运输业雪上加霜，司机供应不足已导致衔接羽田机场的四条巴士路线取消，更有报道称有数百万人使用的公交将因人手不足问题而面临危机。

日本运输业一直以来依靠长时间加班来解决人手不足的问题。然而，自4月1日起，运输公司再也不能像以往那样让司机拼命加班。

日本当局这次修改劳动法，旨在防止日本的司机出现过劳，但是限制加班对运输业界而言是比油价升高更为恐怖的噩梦。油价升高，运输公司能把成本转嫁到乘客身上，但没有足够司机开车就没生意可做。

为神奈川提供巴士服务的京滨急行巴士公司，就因司机不足从星期五（3月1日）起停驶往来东京羽田机场、途径横滨车站到鎌仓站、藤泽站等四条巴士路线。

日本公司一名高层说：“司机短缺目前是巴士行业的一大挑战，这不但迫使我们减少高速巴士路线，连一般路线也要缩短运行时间，否则我们没有足够的司机轮班。”

日本少子化导致劳动力短缺，对运输和建筑业的打击最大。东京商工研究所发布的调查报告显示，由于燃油价格在冠病疫情后飞涨，交通运输业去年共有328家公司破产，比前一年增加32.2%。

当局出台禁止加班令，预计将让交通运输业陷入更艰难局面。若要维持这个行业的效率，迫切需要企业重新审视物流体系以及进行结构性改革。