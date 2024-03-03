民调：若现在大选 特朗普胜拜登

（华盛顿综合电）美国“超级星期二”总统初选前夕公布的民意调查显示，拜登总统情势不妙，支持率继续落后于前总统特朗普。

《纽约时报》和锡耶纳学院（Siena College）的全国登记选民调查发现，如果现在举行大选，48%选民会选择特朗普，43%选择拜登。

调查发现，尽管目前出现许多积极经济指标，但拜登仍苦苦挣扎，难以说服美国老百姓他的政策给他们带来好处。

只有四分之一的受调查者认为国家正在朝正确的方向前进，超过半数选民认为拜登的政策伤害了他们而不是帮助了他们。

值得注意的是，民调发现，拜登日渐流失民主党铁杆选民的支持，包括蓝领阶级和非白人选民。

特朗普在很大程度上团结了他的支持者——2020年投票给他的人中有97%表明会再次这样做。拜登方面，2020年支持他的选民中有83%表明会继续支持他，另外10%要改而支持特朗普。

民调还发现，受教育程度较低的工薪阶层有色人种选民对拜登的支持急剧下降。四年前，拜登以50个百分点的优势赢得了这个群体的支持，如今拜登领先特朗普的优势已骤降至仅六个百分点。

特朗普赢得密歇根、密苏里和爱达荷州党团会议

在共和党党内初选方面，据美国多家主流媒体测算，特朗普星期六（3月2日）在密歇根州、密苏里州和爱达荷州举行的党团会议中，都击败了对手黑利。

这意味着自共和党初选开始以来，特朗普尚无败绩，并将继续朝“超级星期二”高奏凯歌挺进。但节节败退的黑利坚持不会在“超级星期二”之前退选，以便为共和党选民提供除特朗普之外的选择。

今年的“超级星期二”落在3月5日，届时将有约15个州包括人口最多的两个州加利福尼亚州和得克萨斯州举行初选，是最多州举行投票的一天。

共和党方面将在这一天把2429张代表票中的874张分配出去。参选人须要赢得至少1215张代表票，才能在7月份的共和党全国代表大会上赢得提名。

分析认为，超级星期二可能是黑利至少拖慢特朗普锁定提名的最后机会，但她几乎没有胜算。民调显示，特朗普在加州和得州，以及阿拉巴马州、缅因州和明尼苏达州都获得压倒性的支持。他的团队预计他将在超级星期二赢得至少773张代表票，并在一两周后锁定提名。

不过，分析员说，特朗普在初选中获得的压倒性支持掩盖了他赢得大选的弱点，即温和派共和党人和独立人士都强烈反对他再次入主白宫。目前也不清楚有多少原本支持拜登但如今持怀疑态度的选民，会咬紧牙关再次支持拜登，以阻止特朗普重返白宫。