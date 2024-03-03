哈马斯：若以色列同意要求 停火协议可在一两天内达成

李秈霓

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更新 / 2024年3月3日 11:17 PM
发布 /
发布 / 2024年3月3日 10:59 PM
法新社电视的视频截图显示，美国飞机星期六把系在降落伞上的救济品空投到急需援助的加沙沿岸地区，在当地一处海滩，人们迫不及待地向飘下的食品包跑去。（法新社）
法新社电视的视频截图显示，美国飞机星期六把系在降落伞上的救济品空投到急需援助的加沙沿岸地区，在当地一处海滩，人们迫不及待地向飘下的食品包跑去。（法新社）

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（耶路撒冷／开罗综合电）以哈停火谈判星期天在埃及继续，哈马斯官员称，若以色列同意哈马斯开出的条件，加沙有望在24至48小时内实现停火。但据悉，由于哈马斯拒绝提供所扣押的人质名单，以色列不会出席会谈。

埃及媒体星期天（3月3日）报道，哈马斯、美国和卡塔尔代表团当天抵达开罗，就加沙停火展开新一轮谈判。哈马斯官员哈姆丹（Osama Hamdan）在一份声明中说，谈判将一连进行两天，“我们渴望取得让人民满意的结果”。

法新社引述匿名哈马斯官员的话报道：“如果以色列同意哈马斯的要求，包括允许流离失所的巴勒斯坦人回到加沙北部与增加人道主义援助，这将为在接下来24至48小时内达成协议铺平道路。”

不过，《以色列时报》引述以色列官员报道，由于哈马斯拒绝满足以色列的要求，包括提供仍然活着的人质名单，以色列不会派团出席星期天的谈判。一名熟悉谈判情况的巴勒斯坦官员也告诉路透社，以哈尚未接近达成协议。

美国官员此前一天说，有关以哈暂停战斗六周的协议框架已基本获得以色列同意，接下来就看哈马斯是否同意释放人质。以色列估计，仍有130名人质被哈马斯扣押在加沙，当中31人相信已经死亡。

以色列新闻网站Ynet星期天引述一名哈马斯高级官员报道，在实施全面停火、加沙居民苦难获得大幅缓解前，哈马斯不会提供有关手中人质的任何细节。这名官员称：“哈马斯不会在美国和以色列强迫下做出让步……凡事都有代价，我们已提出明确的要求。”

另一方面，针对以军被指在加沙一处救济品发放点打死100多名平民一事的初步调查已经完成。以色列国防军发言人哈加里星期天说，调查显示以军并未袭击援助车队，多数遇难者都是因人群冲向援助车队引发的踩踏而死亡。

他说：“在以军鸣枪驱散踩踏人群并开始撤退后，几名掠劫者接近我们的部队，对他们构成直接威胁。根据初步调查，士兵们对好几人做出反应。”以军已委托独立的专业机构展开进一步调查，以降低类似惨剧重演的风险。

巴勒斯坦官员此前称，以军星期四（2月29日）在加沙城西南部向等待粮食援助的数百名平民开枪，造成100多名巴勒斯坦人死亡，约700人受伤。

哈加里也说，最近几周，以军共协调21次对加沙地带空投物资的行动，这些行动由美国、约旦、法国、阿联酋和埃及进行。他称，以色列将继续扩大为加沙平民提供人道援助的努力，同时实现从哈马斯手中救出人质与解放加沙的目标。

专家：美国空投救济品 表明它对以色列影响力有限

最近一次空投行动由美国和约旦于星期六（2日）进行，这是美国首次向加沙空投救济品。一些专家认为，美国被迫采用这种成本高昂但效果低下的做法，表明它对以色列内坦亚胡政府的影响力有限。

白宫说，美军的C-130运输机沿着加沙海岸线投放3万8000份餐食，美国将继续与国际伙伴一起努力，增加对加沙的援助。

但救援组织指出，若以哈不停火，加沙的人道危机只会继续恶化。加沙卫生部星期天说，过去几天，加沙北部的卡迈勒阿德万（Kamal Adwan）医院至少有15名儿童因营养不良和脱水死亡，另有六名儿童性命堪忧。

批评者也说，空投物资不比用卡车运送物资来得有效，也更难确保这些物资不会落入武装分子手中。

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