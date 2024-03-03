哈马斯：若以色列同意要求 停火协议可在一两天内达成

（耶路撒冷／开罗综合电）以哈停火谈判星期天在埃及继续，哈马斯官员称，若以色列同意哈马斯开出的条件，加沙有望在24至48小时内实现停火。但据悉，由于哈马斯拒绝提供所扣押的人质名单，以色列不会出席会谈。

埃及媒体星期天（3月3日）报道，哈马斯、美国和卡塔尔代表团当天抵达开罗，就加沙停火展开新一轮谈判。哈马斯官员哈姆丹（Osama Hamdan）在一份声明中说，谈判将一连进行两天，“我们渴望取得让人民满意的结果”。

法新社引述匿名哈马斯官员的话报道：“如果以色列同意哈马斯的要求，包括允许流离失所的巴勒斯坦人回到加沙北部与增加人道主义援助，这将为在接下来24至48小时内达成协议铺平道路。”

不过，《以色列时报》引述以色列官员报道，由于哈马斯拒绝满足以色列的要求，包括提供仍然活着的人质名单，以色列不会派团出席星期天的谈判。一名熟悉谈判情况的巴勒斯坦官员也告诉路透社，以哈尚未接近达成协议。

美国官员此前一天说，有关以哈暂停战斗六周的协议框架已基本获得以色列同意，接下来就看哈马斯是否同意释放人质。以色列估计，仍有130名人质被哈马斯扣押在加沙，当中31人相信已经死亡。

以色列新闻网站Ynet星期天引述一名哈马斯高级官员报道，在实施全面停火、加沙居民苦难获得大幅缓解前，哈马斯不会提供有关手中人质的任何细节。这名官员称：“哈马斯不会在美国和以色列强迫下做出让步……凡事都有代价，我们已提出明确的要求。”

另一方面，针对以军被指在加沙一处救济品发放点打死100多名平民一事的初步调查已经完成。以色列国防军发言人哈加里星期天说，调查显示以军并未袭击援助车队，多数遇难者都是因人群冲向援助车队引发的踩踏而死亡。

他说：“在以军鸣枪驱散踩踏人群并开始撤退后，几名掠劫者接近我们的部队，对他们构成直接威胁。根据初步调查，士兵们对好几人做出反应。”以军已委托独立的专业机构展开进一步调查，以降低类似惨剧重演的风险。

巴勒斯坦官员此前称，以军星期四（2月29日）在加沙城西南部向等待粮食援助的数百名平民开枪，造成100多名巴勒斯坦人死亡，约700人受伤。

哈加里也说，最近几周，以军共协调21次对加沙地带空投物资的行动，这些行动由美国、约旦、法国、阿联酋和埃及进行。他称，以色列将继续扩大为加沙平民提供人道援助的努力，同时实现从哈马斯手中救出人质与解放加沙的目标。

专家：美国空投救济品 表明它对以色列影响力有限

最近一次空投行动由美国和约旦于星期六（2日）进行，这是美国首次向加沙空投救济品。一些专家认为，美国被迫采用这种成本高昂但效果低下的做法，表明它对以色列内坦亚胡政府的影响力有限。

白宫说，美军的C-130运输机沿着加沙海岸线投放3万8000份餐食，美国将继续与国际伙伴一起努力，增加对加沙的援助。

但救援组织指出，若以哈不停火，加沙的人道危机只会继续恶化。加沙卫生部星期天说，过去几天，加沙北部的卡迈勒阿德万（Kamal Adwan）医院至少有15名儿童因营养不良和脱水死亡，另有六名儿童性命堪忧。

批评者也说，空投物资不比用卡车运送物资来得有效，也更难确保这些物资不会落入武装分子手中。