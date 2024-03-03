数万医生首尔示威 政府不退让警告将给予处分

数万名韩国医生星期天（3月3日）在首都首尔上街，举行大规模的抗议示威活动，反对政府就医学院扩招等问题。韩国政府再次警告，从4日起针对未返岗医生采取行政处分和司法措施。

韩国医生协会星期天下午2时起，在首尔汝矣岛公园附近举行示威。参与抗议的医生手持反对医学院扩招学生的条幅，脸上戴着写有“重新考虑政策”诉求的黑色口罩，高喊：“盲目扩招医学院医生，优质医疗体系崩溃！”

医协紧急对策委员长金泽宇在台上喊话：“政府以医疗改革名义，单方面推动医生绝对难以接受的政策。对此，始终坚守医生使命的实习住院医生离开医疗现场。若政府无视医生的努力，反而要镇压，将会遭到国民强烈的抵抗。”

抗议活动长达两小时。医生协会方面称，除了罢工医生之外，主任医生、私人医院的医生和医学院学生等，共有4万人参加。但警方推算，约有1万人走上街头，警方当天部署3000多名警察在现场维持秩序。

针对医生的做法，韩国政府再次做出强硬表态。

韩国总理韩德洙3日召开紧急会议时表示，对未在规定时限内返岗的实习住院医生表示遗憾，并指出若医生继续非法离开医疗一线，政府将“毫不犹豫地采取行动”。

他还呼吁，医生协会说服年轻医生返岗，并称政府将紧急编制预算，为聘用医生替代人员提供支援，并积极加大对留守在医院诊疗的医务人员的补偿力度。

韩德洙还说，政府并非单方面决定扩招规模，已同包括医疗界在内的公民团体、全社会阶层深入讨论过。政府同医师协会、医学院院长等进行28次磋商后，才敲定2000人的扩招规模。

同时，韩国行政安全部长官李祥敏警告，当初承诺的期限已过，政府将最大限度地从宽处置在星期天返岗复工的实习住院医生，但从星期一（4日）起针对未返岗人员采取行政处分和司法措施。

警方星期五（1日）已对涉嫌违反医疗法的医师协会五名干部进行强制调查，随后在星期天对其中四名干部下达禁止出国指令。

医疗界应该为罢工长期化做准备

医生罢工进入第13天，政府和医生继续“硬碰硬”对峙，医疗界认为，应该开始做罢工长期化准备。

嘉泉大学吉医院教授严重植说：“目前医疗体系处于崩溃状态，各家大型医院应该开始商讨如何填补实习住院人力的局面。”

盆唐首尔大学医院病理科教授郑镇行也认为：“现在实习住院医生们不是为了获得自己的利益而罢工，即使政府要重新讨论问题，相当一部分人可能不会返岗，因为政府已经触动医生矛盾爆发的雷管。”