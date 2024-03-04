移植心脏后存活近40年 荷兰男子名列健力士世界纪录

（阿姆斯特丹路透电）荷兰一名男子在接受心脏移植手术后存活了近40年，创造了健力士世界纪录。

詹森（Bert Janssen）17岁时被诊断出患有心肌病（cardiomyopathy），这是一种心脏肌肉疾病，会让心脏难以向全身泵送血液。当时医生说，詹森只剩下六个月的生命。

那一年是1984年，荷兰尚未进行首例心脏移植手术，詹森于是被转介到英国哈尔菲尔德医院。

同年6月，一场车祸导致两名年轻人死亡，詹森移植了其中一人的心脏。手术由移植先驱雅各布（Magdi Yacoub）操刀。

现年57岁的詹森说：“我认为这一天比我的生日更重要。”詹森已婚，育有两个儿子，并热衷于滑翔机飞行。

对于自己能够活这么多年，詹森说：“我从来没有看得这么远。”

虽然他现在身体健康，但心脏药物会产生副作用，近年来他不得不放慢脚步。“我仍然或多或少地做我想做的事，但以不同的节奏。”

詹森的现任心脏医生厄林斯说，心脏病患者移植后的平均预期寿命为16年。

健力士世界纪录正式承认詹森在接受移植后存活了39年又100天的成就。

根据健力士纪录，此前的纪录是由加拿大人索基卡（Harold Sokyrka）在2021年创下的34年零359天。

厄林斯说，移植患者“需要保持健康的生活方式并保持活跃。詹森做到了”。