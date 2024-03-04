哈里斯严词批评以色列 反映华盛顿强烈挫败感

（华盛顿综合电）美国副总统哈里斯星期天呼吁以哈立即停火，并指责以色列未采取足够措施来缓解加沙的人道主义灾难。这是迄今为止，美国政府领导层对亲密盟友以色列做出的最尖锐批评，反映华盛顿对这场战争的强烈挫败感。

哈里斯星期天（3月3日）在亚拉巴马州出席“血腥星期天”民权运动纪念活动时说：“加沙的人民正在挨饿，他们的处境是不人道的，我们的共同人性使我们有义务采取行动。以色列政府必须采取更多措施，来大幅增加援助。不能有借口。”

她敦促以色列开放新的过境点、不要对救援物资的运送实施不必要的限制、保障提供人道援助的车队和人员不受攻击，同时努力恢复基本服务和改善秩序，以便更多粮水和燃料可送达需要的人手中。

哈里斯说，加沙必须立即停火至少六周。她向哈马斯喊话：“哈马斯声称希望停火。好，现在协议已经摆在桌上……哈马斯必须接受这项协议。请达成停火，让人质与家人团聚，让加沙人民立刻得到救济。”

民主党人担心以哈战争影响拜登竞选总统

美国将于11月举行总统选举，民主党人越来越担心，以哈战争可能影响总统拜登连任的机会。民主党多名议员呼吁拜登向以色列施压，务必实现加沙停火。

美国参议院多数党党督德宾星期天在美国有线电视新闻网（CNN）节目上说：“对无辜人民的杀戮必须停止。”

他对美国开始向加沙空投救援物资表示支持，但指这不能解决问题。他呼吁拜登政府尽快促成以哈停火与加大对加沙的人道援助。

美国参议院外交关系委员会中东问题小组委员会主席墨菲告诉美国广播公司（ABC）：“我认为现在是总统利用他所有的影响力来实现长期停火的时候了。”

内坦亚胡政治宿敌甘茨访美 讨论以哈停火等问题

法新社引述匿名白宫官员报道，以色列战时内阁成员甘茨星期一（4日）将在华盛顿，与美国高官讨论有关以哈临时停火和增加对加沙人道援助的问题。据悉，甘茨将分别会晤哈里斯、美国国安顾问沙利文和国务卿布林肯。

甘茨是以色列总理内坦亚胡的宿敌，在内坦亚胡领导的极右政府中属中间派系。他此次访美在以色列政府内部引发反弹，一些阁员还公开批评。

交通部长雷杰夫星期一接受电台访问时就直批甘茨访美是不正确的“颠覆”行为。她说，甘茨此次出访未得到政府或总理的批准，因此属“私人行程”，不能代表政府做任何决定。

以色列区域合作部长阿穆塞朗在X社媒平台上写道：“甘茨，你进入政府是为了在紧急时期促进团结，而不是充当特洛伊木马。”