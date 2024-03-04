分析：日本经济将受东南亚人口老龄化冲击

报道指，东南亚的公共养老金覆盖率仅为四分之一，研判区域整体若不建立社会安全网，让老年人安心生活，由高龄化引起的经济衰退问题也将影响日本和世界的未来。

日媒报道，东南亚国家将经历类似日本经济高速增长后的“老龄化浪潮”，数据显示，15岁到64岁的劳动人口占总人口从2024年起开始下滑。 分析指出，高龄化对东南亚国家的冲击大，并对日本造成一定影响，因为日本深刻依赖东南亚国家提供劳动力。

《日经新闻》报道，根据联合国估计，东南亚国家的劳动年龄人口比率在2023年达到68%的峰值后开始下降。泰国和越南分别在2013年以及2014年达到顶峰。而且，世界第四大人口大国印度尼西亚也将在2030年跨过这一门槛。这意味着东南亚主要国家一旦失去人口红利，将面临没有充足劳动力推动经济发展的时代。

越南政府1月宣布，该国在2024年的劳动力短缺高达32万人。据了解，在越南投资半导体工厂的美国已面对人力短缺问题。美国官员称，美国公司在越南投下数十亿美元设厂，但遇到的瓶颈是工程师不足。

报道称，日本也会受到东南亚老龄化的冲击，因为日本深刻依赖东南亚国家提供劳动力。根据2023年10月的统计数据，日本外劳人数首次超过200万人，其中越南和菲律宾劳工各占52万人及23万人。

明治大学副校长加藤久和认为，如果东南亚国家出现劳动力短缺，那么它就很难继续向日本派遣工人。

日本将人口问题分为“高龄化”和高龄社会。报道称，按照这个标准，东南亚整体在2019年，65岁及以上人口总体比率超过7%，已处于“老龄化”。 2043年这一数字将翻倍，达到14%，将步入“老龄化社会”。这老龄化现象同日本在1970到1994年的24年之间发生的转变很相似。

报道认为，东南亚国家有必要仿效日本，以提高退休年龄来解决劳动力课题。它指出，即便是已将退休年龄提高到70岁的日本，目前也承受人口老龄化的财政压力。在劳动年龄人口达顶峰的上世纪90年代初，日本社会福利支出为国内生产总值的11%。30年后的现在已上升到25%。

日本综合研究所的熊谷正太郎说：“东南亚在应对长期护理保险制度等问题方面落后，预计各国政府和家庭所面临的负担可能会迅速增加。”

据报道，东南亚各国应合力探讨应对措施，为老龄化问题做好准备。报道指，东南亚的公共养老金覆盖率仅为四分之一，研判区域整体若不建立社会安全网，让老年人安心生活，由高龄化引起的经济衰退问题也将影响日本和世界的未来。

报道强调，东南亚国家持续取得经济发展非常重要，若东南亚地区不团结解决老龄化课题，这个地区希望成为与中国和印度齐名的全球产业主导力量就会减弱。