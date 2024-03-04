投票率少于一成 黑利在华盛顿特区初选胜出

（华盛顿综合电）美国南卡罗来纳州前州长黑利终于赢得在共和党初选中的第一场胜利，星期天（3月3日）拿下华盛顿特区的19张代表票。

美国媒体统计，黑利得票率约63％，前总统特朗普得票率约33％。华盛顿特区登记的共和党人只有2万3000人，而在两天的初选投票中，只有约2000人投票。

黑利现在已经拿到43张代表票，但特朗普已经连赢九场，获得244张代表票。

在华盛顿特区的胜利，距离黑利要赢得提名所须取得的至少1215张代表票仍很遥远，但对坚持不退选的黑利来说仍具有意义。

黑利竞选团队发言人说，华盛顿特区的共和党人会拒绝特朗普和他制造的混乱，不足为奇。

特朗普则在自己的社媒平台Truth Social称：“我是故意不参与华盛顿特区的投票，因为那里是‘沼泽’，代表票很少，没有任何好处。”

华盛顿特区是民主党的重镇，在2020年的总统选举中，现任总统拜登当时赢得华盛顿特区高达92％的选票。

华盛顿特区是个大城市，居民受教育程度较高。特朗普的基本盘偏向农乡，在教育程度较低地区的支持率尤强。

共和党与民主党的总统候选人初选，超级星期二将是重头戏。这也将是黑利要争取翻盘的最后一次机会。民调显示，特朗普预料将赢得今后几乎所有其他州的共和党初选。