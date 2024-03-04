韩国政府拟吊销约8000医生执照

韩国实习住院医生连续罢工14天后，韩国政府星期一（3月4日）启动吊销约8000名医生执照的程序。官员指出，受处分医生将被暂停执照至少三个月。分析认为，尹锡悦政府采取如此强硬态度是不想再重蹈医疗改革失败覆辙。

韩国保健福祉部第二次长朴敏守说，返岗复工的实习住院医生人数极少，政府从即日起依法处理进行现场检查。如果相关医生违反复工令，他们将被吊销医生执照。

他警告，如果被吊销执照就不能满足专业研修时间，取得专任医生资格的时间将推迟一年以上。此外，相关处分对今后就业都可能受到影响。

朴敏守还说，虽然2月29日是免除处罚的最后期限，但若在检查前返岗的话，政府也会酌情处理。如果在检查中确认没有返岗，5日将对相关人员予以处分进行事前通报。

据保健福祉部公布的消息，截至2月29日上午11时，对韩国100家大型综合医院进行检查的结果显示，离岗医生共有8945名。截至2月28日，收到政府返岗复工令的医生共有7854人。

据了解，韩国保健福祉部4日向50家医院派遣人员，检查医生返岗情况。

对此，韩国医生协会紧急对策委员会朱秀虎敦促政府停止对实习住院医生施压，不要让他们灰心失望，看不到未来。他警告，（今后）可能会发生冲突的情况，暗示采取追加集体示威。

据报道，不仅返岗的医生很少，原本填补实习住院医生空缺的专科医生也纷纷离开医院，3月新学期本应该拥挤的医学院教室也变得空荡荡。

向医院提出辞呈的一名专科医生向SBS电视新闻透露，政府压迫医生的氛围让自己失去了当医生的希望和热情。

分析指出，尹锡悦政府采取如此强硬态度是因为文在寅2020年执政时期对医生罢工未采取积极措施，导致医疗改革被迫推迟。

韩国政府表示，为应对医生罢工陷入长期化局面，将完善管理紧急诊疗体系并积极推进医疗改革。政府4日正式成立支援全国四个急诊患者的紧急情况室，而且本周将组建总统直属医疗改革特委，制定具体执行蓝图。