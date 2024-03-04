以色列缺席停火谈判 埃及仍称取得“重大进展”

（开罗／加沙综合电）以色列代表团在埃及举行的以哈停火最新谈判中缺席，但埃及方面仍称谈判取得了“重大进展”。

美国、卡塔尔、埃及和哈马斯代表团星期天（3月3日）起在开罗就斡旋以哈停火展开进一步谈判，但以色列代表团到星期一都未出席。一名以色列官员告诉美国有线电视新闻网（CNN），以色列不会派代表团到开罗，因为哈马斯拒绝回应以色列的两项要求，即提供手上的人质名单和注明他们是生是死，以及确认每释放一名以色列人质可换回多少个巴勒斯坦囚犯。

与埃及情报部门有联系的开罗新闻（Al-Qahera News）电视台星期一（4日）则报道，一名埃及高官说：“谈判取得了重大进展。埃及正努力争取在斋戒月前促成以哈休战。”今年的回教开斋节从3月10日开始。

哈马斯政治局成员纳伊姆接受英国广播公司（BBC）访问时称，加沙必须先落实停火，哈马斯才能够确认人质的生死与下落。

他说：“现在不可能确切知道谁还活着、谁死于以色列的轰炸，又或者谁因为以色列的封锁而饿死……人质在不同地区、由不同组织看守。因此，我们呼吁停火，以便收集这些信息。”

美国官员此前说，以色列基本上已同意在加沙暂停战斗六周的协议框架，就等着哈马斯点头。但CNN引述哈马斯消息人士报道，哈马斯坚持以色列必须答应永久停火、从加沙撤军，并允许逃到加沙南部的平民回到北部，才会同意停火与释放人质。

另据《华尔街日报》报道，谈判人员虽认为以哈有望在回教斋戒月开始前达成协议，但哈马斯官员称，在斋戒月的第一周内敲定协议是比较实际的目标。

报道也指出，即使以哈最终能够达成协议，协议的落实也可能因哈马斯在加沙的领导人辛瓦尔失联而面临挑战。

据埃及和卡塔尔官员说，辛瓦尔已至少一个星期未与他们联系。一名以色列官员说，以方认为，辛瓦尔可能更倾向于在斋戒月煽动紧张局势，而不是暂停战斗。

联合国：战争已对邻国产生危险溢出效应

联合国人权事务高级专员图尔克星期一呼吁有关各方尽一切努力，避免加沙战争酿成更大范围的冲突。他告诉联合国人权理事会：“加沙战争已对邻国产生危险的溢出效应。让我深感担忧的是，在这个火药桶中，任何小火花都可能引发广泛大火。中东所有国家，以及中东以外的许多国家都会受到影响。”

图尔克指出，以色列、黎巴嫩真主党与其他武装组织在黎巴嫩南部的交火升级，尤其令人担忧。

在同黎巴嫩接壤的以色列北部边区星期一遭到反坦克导弹袭击，造成一名外籍工人死亡，另有至少七人受伤。

以色列红大卫盾会的声明说，伤者都是30多岁的男性，他们当时在一个种植园内工作。声明没有说明死者的国籍。有报道称死伤者为泰国公民。以军说，他们过后空袭了来犯导弹的发射地点。

在这同时，以军再度被指滥杀领取救济品的平民。巴勒斯坦官方通讯社瓦法社（WAFA）引述医务人员报道，以军星期天晚在加沙城向等待领取面粉的群众开火，导致数十人死伤。

报道说，同日早些时候，以军空袭了加沙中部城市代尔巴拉赫一辆载有救援物资的卡车。以军辩称，他们打击的不是援助卡车，但没有进一步说明。