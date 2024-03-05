美国最高法院：各州无权把特朗普从初选选票中剔除

（华盛顿综合电）美国联邦最高法院星期一（3月4日）推翻科罗拉多州最高法院禁止特朗普参加2024年总统选举科州党内初选的裁决，认为各州都无权把特朗普从初选选票中剔除，这让特朗普在“超级星期二”党内初选投票的前一天取得了关键胜利。

特朗普立即表示欢迎，他在自己的社媒平台Truth Social称：“（这是）美国的巨大胜利！！！”

科州最高法院去年12月裁定，特朗普因为涉及2021年1月6日国会骚乱，不具备参加总统选举科州共和党初选的资格。之后，哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院三名法官组成的合议庭在今年2月6日支持科州的裁决，指特朗普已成为公民，法律权利与其他公民一样，不受他任职期间任何行政豁免权保护。

不过，联邦最高法院九名大法官一致同意，科州最高法院的裁决不成立。联邦最高法院表示，宪法不允许单个州取消总统候选人的国家公职资格，并表示只有国会才有这样的权力。如果国家公职候选人因同样的行为在某些州被宣布没有资格参选，而在其他州则不然，这样可能会造成混乱。

特朗普在共和党内初选的唯一对手、南卡罗来纳州前州长黑利接受美国有线电视新闻网（CNN）访问说，她很高兴法院的判决，并表示自己正在努力公平地击败特朗普，“我不需要他们（法院）把他从选票上除名。”

CNN分析说，联邦最高法院裁决的影响将远超出科州的争议，这意味着任何的州试图将特朗普从选票中剔除都是越权行为，从而几乎肯定会阻止全美各地对特朗普展开的类似“叛乱者”（insurrectionist）的诉讼。“从这个意义上说，法院的裁决对特朗普是一次重大胜利，推翻了指他没有资格参选的法律依据。”

此外，特朗普星期一表明希望法院也能就豁免权问题做出有利于他的裁决。他在佛罗里达州的住所对记者说：“我非常尊重最高法院。我感谢他们如此迅速、用心及出色地工作。而当我们讨论这个课题时，另一件事很快就会出现，那就是总统的豁免权。”

特朗普面临四起刑事案件的91项指控，他被指控非法密谋扭转2020年的选举失败结果，但特朗普辩称自己为推翻选举结果而采取的行动，是他在2020年底和2021年初卸任前的总统职责的一部分，所以有豁免权，应该免受起诉。最高法院已经定4月审理特朗普对此的上诉。

拜登：特朗普作为输家，永远不会有风度

另一方面，总统拜登接受《纽约客》杂志访问时警告，如果他在2024年总统选举的可能竞争对手特朗普最终落败，特朗普将对选举结果提出异议。

拜登在星期一刊登的访谈中指出，特朗普作为输家，永远不会有风度，“我认为，他（特朗普）将无所不用其极试图赢得选举。如果我最终胜出，他会对选举结果提出质疑”。

面对选民日益关注对他的健康，高龄81岁的拜登为自己寻求连任辩护，拜登反问：“如果你认为你最有能力击败一个人，如果这名对手获胜，将改变美国的本质，你会怎么做？”

拜登在最近一系列民调都落后特朗普，拜登的经济政策未能得到选民的认可，拜登的竞选团队也被批过于自信。对此，拜登说，媒体在2020年总统选举和之后的中期选举等都不看好他，结果是他和民主党都获胜了。“我是唯一击败过他的人。我会再次击败他。”