美国拟通过海陆空渠道 为加沙提供援助

（华盛顿综合电）美国国务院说，美国正努力通过更多渠道为加沙提供援助。美国副总统哈里斯同以色列战时内阁成员甘茨会面时，也敦促以色列制定可行的人道计划，采取更多措施为加沙提供援助。

美国国务院发言人米勒星期一（3月4日）说，美国正致力于设立一条海上援助走廊，并对其潜力感到乐观。他说，美军向加沙空投救援物资的行动也会持续。

米勒说：“我们的目标明确，即制定一项包括海陆空路线的全面援助战略，以最大限度地向加沙提供人道援助，确保把救援物资分发给加沙每个有需要的人。”

他透露，拜登政府正继续向以色列施压，要求以方开放另一个过境点，以便为加沙北部提供援助。华盛顿向以色列明确指出，当前的局势是不可接受的，华盛顿对以色列的努力“非常不满意”。

目前，运载救援物资的卡车主要通过加沙南部两个过境点进入加沙。近几天，美军与盟国也向加沙空投救援物资。

米勒说，他们仍在研究设立新的海上走廊，但拒绝透露细节，包括货船是否在加沙卸货，以及美军是否会参与等。他说：“许多人不知道下一餐从哪里来，或是否会有下一餐……这就是为什么美国尽可能通过更多渠道增加和维持对加沙的援助。”

白宫说，副总统哈里斯星期一同甘茨会面时，促请以色列在拉法展开重大军事行动前制定可行人道计划，同意采取更多措施让救援物资进入加沙。

哈里斯办公室在声明中说：“副总统对加沙的人道主义状况深表担忧……她敦促以色列采取更多措施以增加援助，并呼吁哈马斯接受摆在谈判桌上的条款。”

以色列抵制 停火谈判仍持续

哈马斯和埃及调解员星期一说，尽管以色列决定不派代表团，但他们仍继续在开罗针对加沙停火进行谈判。

埃及安全部门两名消息人士透露，负责斡旋的官员正同以色列保持联系，谈判因此得以在以方缺席的情况下继续进行。

消息人士说，调解人员试图向哈马斯保证将于未来举行和平谈判，以及向以色列保证人质的安全来弥合双方的分歧。

不过，据一名了解谈判情况的巴勒斯坦消息人士说，谈判仍然令人担忧，因为以色列坚持只要暂时休战以释放人质，但哈马斯要以方保证战争不会再次爆发。