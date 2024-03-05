以色列指责联合国无视哈马斯性侵罪行

（联合国／耶路撒冷综合电）以色列与联合国的外交风波越演越烈，以色列政府星期一指责联合国对哈马斯犯下的性侵罪行保持沉默，并召回以色列常驻联合国代表以示抗议。

以色列同日称，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）的雇员中有数百名“恐怖分子”；UNRWA则反指以色列当局在拘留和审讯它的工作人员期间实施严刑逼供。

联合国负责冲突中性暴力问题的秘书长特别代表帕滕（Pramila Patten）星期一（3月4日）发布报告说，有合理的理由相信，哈马斯去年10月7日突袭以色列时，在至少三个地点犯下强奸和轮奸等性暴力行为；有证据显示，一些受害者遭到先奸后杀。此外，有明确且令人信服的证据表明，在袭击后被挟持到加沙的人质也受到性侵，且这种情况还在持续。

帕滕和联合国专家小组是在以色列进行17天调查后，撰写这份24页的报告。报告显示，被扣留在约旦河西岸的巴勒斯坦囚犯也声称遭到以色列安全部队“残忍、不人道与有辱人格”的对待，包括侵入性搜身和威胁强奸等形式的性暴力。

专家小组指出，有必要展开全面调查，以确定性暴力罪行的总体规模、范围和具体责任归属。

以色列多次声称哈马斯在新一轮冲突中犯下性侵罪行。以色列常驻联合国代表埃尔丹，批评联合国花了五个月时间才终于承认哈马斯的罪行，至今也未就此事展开任何讨论，这样的沉默是可耻的。

以色列外交部长卡茨也对联合国秘书长古特雷斯没有召开会议来讨论这项调查结果，以及宣布哈马斯为恐怖组织表示不满。他说：“我已下令埃尔丹返回以色列，立即就联合国试图对哈马斯和它的同伙在10月7日所犯下的大规模强奸罪行保持沉默一事展开讨论。”

联合国发言人回应说，古特雷斯全力支持帕滕的调查工作，也从未以任何形式隐瞒报告内容。

以军：UNRWA雇用超过450名恐怖分子

以色列军方星期一指责UNRWA雇用超过450名来自加沙武装组织的恐怖分子。以军发言人哈加里说：“这不仅仅是巧合，这是系统性的做法，不能说‘我们不知情’。我们已把这些情报传达给包括联合国在内的国际伙伴。”

以军还发布一段录音，内容是一名据说在UNRWA运营的学校担任阿拉伯语教师的恐怖分子在描述他如何进入以色列，此人还声称扣有以色列人质。

对此，UNRWA表示，欢迎任何实体提供有关UNRWA所面临指控的消息，以协助联合国的独立调查。

UNRWA也反指以色列当局在扣留和审问它在加沙的一些工作人员期间，对他们施以酷刑、虐待和性剥削等暴力行为，并强迫他们签署供词。不过，以军否认这些“未经证实”的指控。

以色列此前指UNRWA多名职员是哈马斯成员，一些人还参与了10月7日的袭击。UNRWA过后开除有关职员，联合国也就此事展开内部调查。美国和其他一些国家暂停了对UNRWA的拨款。

UNRWA总干事拉扎里尼说，以色列至今未针对这些指控提供任何证据。