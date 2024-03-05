瑞典加入北约演习 10多国逾2万士兵参与

（波德／呂勒奧综合电）北约展开自冷战结束以来最大规模的军事演习，刚在上星期获匈牙利批准将在近期加入北约的瑞典星期一（3月4日）也参加了演习，并派出军队、直升机和战斗机。

此次演习有来自10多个国家的2万多名士兵参加，演习地点在挪威、瑞典和芬兰最北部。

在挪威北部的波德（Bodoe），美国和挪威的F-35战机，连同芬兰与瑞典的战机进行联合军演。这是北约空战中心的一次重要测试演练，有300多名军官与专兵为这项多边空军演习进行协调和指挥。

北约空战中心指挥官、挪威空军参谋长福兰德少将强调整合区域空军力量的重要性，他说：“现在的新概念是进一步整合，由于芬兰和瑞典即将成为新的北约成员，使这成为可能。这么一来，就消除了全面一体化的最后一个障碍，让我们能够在和平时期、危机和战争时发挥区域空军的力量。”

这次演习是北约“坚定捍卫者2024”（Steadfast Defender 2024）总体演习的一部分，旨在演练美军如何增援北约东翼的欧洲盟友，并对新的区域防御计划进行演练。

瑞典、挪威和丹麦去年同意建立一体化的北约空防协作，以应对来自俄罗斯日益增长的威胁。而要有效威慑潜在的攻击者，北欧空军将需要建立一支约250架战斗机组成的区域空军机队。

瑞典空军参谋长威克曼少将表示，瑞典空军在作战与系统连接方面有很多优势，“我们可以把这些优势带到北欧国家和北约”。