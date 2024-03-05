胡塞武装：进入也门水域船只须申请许可证

（开罗／迪拜综合电）也门胡塞武装宣布，船只在进入也门水域之前必须向胡塞控制的海事管理局申请许可证；胡塞武装最新一起袭击导致一艘瑞士集装箱船受损。

伊朗支持的胡塞武装所控制的马西拉电视台星期一（3月4日）引述电信部长努迈尔的话说：“我们已准备好协助船只申请许可证并让也门海军识别船只，这是为了他们的安全着想。”

受影响的水域有一半延伸到20公里宽的曼德海峡（Bab al-Mandab Strait），那是船只由亚丁湾（Gulf of Aden）往北进入红海航向苏伊士运河（Suez Canal）的狭窄通道，全球约15％往返苏伊士运河的船只会经过那里。

美国前防长盖茨在加州长滩举行的TPM24集装箱运输会议上指出，加沙地带停火，胡塞武装也未必会停止对船只的袭击。他们可能无限期地继续这么做。

总部位于香港的和记环球电讯说，红海至少四条水下通信电缆受损。据估计，此次损坏影响了红海海底25％的数据流量。努迈尔的部门星期六（2日）将电缆损坏归咎于美国和英国的袭击。

自11月中旬以来，胡塞武装接二连三袭击商船，还多次登上商船。胡塞武装2023年11月20日发布的照片显示，其武装人员在红海登上货船“银河领袖”号，在甲板上打开驾驶舱门。（路透社）

红海局势方面，胡塞武装说，他们星期一向在阿拉伯海行驶的一艘以色列船只发射了多枚导弹，并使用无人机和导弹攻击了数艘在红海航行的美国军舰。这显示胡塞有能力同时向红海和阿拉伯海的民船和军舰发动袭击。

英国皇家海军营运的海事贸易行动办公室星期一说，它收到报告说一艘由集装箱航运公司地中海航运公司（MSC）营运的货轮“天空二号”（SKY II）号在亚丁东南91海里处发生两次爆炸，船只受损，没有人员伤亡，船只继续开往下一个港口。

据英国海事安全公司安布雷说，这艘船当时正从新加坡开往吉布提。

美国军方称，胡塞武装发射的两枚导弹中的一枚击中了这艘船。美国中央司令部发布声明说：“初步报告显示没有人员伤亡。这艘悬挂利比里亚国旗的瑞士集装箱船没有请求援助，继续航行。”

声明也说，胡塞武装还从也门向红海南部发射了一枚反舰弹道导弹，但导弹击中水面，没有危害任何商船或美国军舰。