为解决劳动力短缺 日本拟五年内引进80万外劳

为应对人口减少带来严重的劳动力不足问题，日本政府准备在未来五年加倍从外国引进劳工，从三年前的30万人增加到80万人。目前，日本有200万外劳。当局预测，到了2100年，外国人在日本人口占比将达到约10%。

日本在2019年推出“特定技能”居留制度，接受具一定专业技能和日语能力的外国人申请。当局统计，截至去年11月底，有20万外劳持有这个身份。当局也将特定技能区分为“一号”和“二号”，前者允许在日本工作最长五年，后者则在一定的条件下，可申请成为永久居民。

去年，为了确保工人充足，当局将特定技能的劳工领域扩大到12个，而今年2月则进一步扩大到运输、铁路、林业和木材工业四个领域。据了解，这个新措施主要是应对日本驾驶员高龄化问题。当局准备引进2万5000名外国人到日本开计程车、巴士和卡车。

除了扩大特定技能准证配额，日本当局也准备在本届国会提交一份法案推出一个新的非技能外劳制度。这个制度将让长期以“研修生”为名目引进外劳的不正当手段划上休止符，为外国劳工在日本就业铺平道路。

据日本放送协会（NHK）报道，根据官方数据，日本准备引进的外劳大队中，有17万人将分配到制造业，其他依序是食品饮料工业13万人、建筑业8万人及农业7万人。