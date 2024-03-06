世界气象组织：厄尔尼诺导致3月至5月异常高气温

（日内瓦法新电）联合国世界气象组织（WMO）说，去年12月达到顶峰的厄尔尼诺现象是有记录以来最强烈的五次厄尔尼诺现象之一。从现在到5月，厄尔尼诺现象将导致气温高于正常水平。

气象组织在星期二（3月5日）发布的季度更新报告中说，虽然厄尔尼诺现象目前正在逐渐减弱，但其影响将在未来几个月继续存在，因为它会加剧温室气体滞留在大气中的热量。这意味着，从3月至5月，几乎所有陆地地区的气温将高于正常水平。

本次厄尔尼诺现象在去年12月达到顶峰。2024年2月27日，玻利维亚流过科比贾地区的阿克里河（Acre River）泛滥，消防队员协助灾民疏散。（法新社）

厄尔尼诺（El Nino）是热带太平洋中部和东部的海洋表面温度变暖产生的一种自然气候模式，一般每两至七年发生一次，通常持续九个至12个月。通常在其发生后的一年（本次为2024年）对全球气候影响最大。它影响太平洋周边地区的洋流和气流，进而给各地带来高温、干旱和暴雨等变化。

气候条件在厄尔尼诺和相对凉爽的拉尼娜（La Nina）现象之间波动，其间有中性状态。气象组织说：“厄尔尼诺在3月至5月持续的可能性约为60％，而4月至6月则有80％的可能性为中性状况。”

气象组织秘书长绍罗说，自2023年6月以来，每个月的气温都创下月度气温纪录，而2023年是有记录以来最热的一年。她认为，厄尔尼诺导致创纪录的高温，但温室气体无疑也是罪魁祸首。

她指出，在过去10个月里，全球其他地区的海洋表面温度一直持续在异常高的水平。她说：“2024年1月的海面温度是有记录以来最高的1月份。这令人担忧，不能仅用厄尔尼诺现象来解释。”