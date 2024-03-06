近年来首次登船检查 瓦努阿图称六艘中国船只违反捕鱼法

（悉尼路透电）南太平洋岛国瓦努阿图当局称，当地警方2月26日搭乘美国海岸警卫队船只在瓦努阿图附近海域巡逻时，发现六艘违反捕鱼法的中国渔船，这也是该国近年来首次登船检查。

瓦努阿图警方海事检查员西蒙指出，中国渔船的违法行为包括没有在捕鱼日志中记录鱼获。据了解，航海日志是重要法定文件之一。

西蒙说，这是近几年来，警方首次可以检查在瓦努阿图专属经济区内捕鱼并将鱼获卸到其他国家的中国渔船。

路透社查看的船只注册和公司文件显示，其中一艘违法中国渔船“中水708”属于中国国有企业中水集团远洋股份有限公司；该公司和瓦努阿图政府拥有一家合资公司“中万”（Sino-Van）。

美国海岸警卫队发言人也证实，“中水708”是瓦努阿图警方发现违法后登船检查的其中一艘中国渔船，“瓦努阿图政府将全权处理这起违法事件。”

瓦努阿图渔业部首席监测、控制和监督官员塞拉斯表明，当局将向几家中企及其在瓦努阿图的代理商发出处罚通知。据了解，多数违法捕捞的中国渔船的总部都设在海外。

西拉斯说，这些中国渔船被检查后没有进港，而是把鱼获卸到外国港口，比如斐济。

中国驻瓦努阿图和斐济大使馆尚未对此置评。“中万”公司董事张军伟（译音）则回应称，瓦努阿图总理萨尔维（Charlot Salwai） “支持中万开展的项目”，指美国海岸警卫队公开的中国渔船不属于该公司。

中国是瓦努阿图最大的外部债权国，北京和华盛顿正争夺在这个具有重要战略意义太平洋岛屿地区的影响力和安全关系。