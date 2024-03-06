欧盟出台欧洲国防工业计划加强防御

（布鲁塞尔路透电）欧盟委员会星期二（3月5日）公布欧洲国防工业计划，认为俄乌战争表明成员国应该增加联合采购武器，并向欧洲企业投入更多支出。

它提议斥资15亿欧元（约22亿新元）激励各国联合向欧洲企业采购，并鼓励军工业提高产能和开发新技术。他们也希望尽可能将不是成员国的乌克兰纳入新计划。

负责竞争事务的欧盟委员会副主席韦斯塔格告诉记者：“过去两年，我们面临国防工业产能不足问题，难以满足需求急剧增长的情况。”

他认为，各成员国政府向本国企业下订单限制了经济规模，造成不信任并阻碍竞争。

欧盟国家近年来的国防开支大部分流向欧洲以外的企业。根据委员会的数据，从俄乌战争开始到去年6月，欧盟国家在军事装备上的支出超过1000亿欧元，其中80%在欧盟以外，其中60%以上流向美国。

欧盟委员会提出的目标是到2030年“以协作方式”采购至少40%的国防装备，且国防采购预算的至少50%在欧盟内部支出。

委员会还提出在欧洲创立类似美国“外国军事销售制度”的试点计划，即帮助其他国家政府从欧盟军火商购买军备。这需要得到成员国和欧洲议会的批准。如果获得批准，15亿欧元的一揽子计划将在2025年至2027年期间实施。

欧盟内部市场委员布雷东表示，欧洲必须尽快加强国防技术与工业基础能力，以提高国防工业的产量和生产速度。