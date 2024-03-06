拜登特朗普横扫超级星期二初选 黑利宣布退选

美国前总统特朗普和现任总统拜登在“超级星期二”总统初选中横扫10多州，两人虽分别在佛蒙特州与美属萨摩亚遭遇滑铁卢，未能大获全胜，但在11月总统选举中再次对决几无悬念。特朗普的党内对手黑利已决定退选，把党内提名拱手让给特朗普。

美国15个州星期二（3月5日）举行共和党总统初选；其中除阿拉斯加以外的14州与海外领地美属萨摩亚同时举行民主党总统初选，早前通过邮寄方式投票的艾奥瓦州民主党总统初选也在当天截止。

据美国媒体推算，特朗普当天赢得亚拉巴马、阿拉斯加、阿肯色、科罗拉多、加利福尼亚、缅因、马萨诸塞、明尼苏达、北卡罗来纳、俄克拉荷马、田纳西、得克萨斯和弗吉尼亚与犹他14州初选，仅在佛蒙特州败给黑利。

民主党方面，拜登毫无意外地拿下所有14个州，并在艾奥瓦州初选中胜出，但在美属萨摩亚败给名不见经传的商人帕尔默（Jason Palmer）。不过，帕尔默仅具备参加10多州初选的资格，美国海外领地在最终决定总统人选的选举人团中也没有一席之地，因此这次失利不会对拜登的竞选构成威胁。

党内出线无胜算 黑利退选

南开大学周恩来政府管理学院副教授黄海涛接受《联合早报》访问时指出，超级星期二的投票结果显示，拜特代表各自政党角逐总统大位的形势已非常明显。尽管黑利赢得了佛蒙特州共和党初选，但这也仅仅意味着她维持了参与后续竞选活动的微弱可能性，在共和党内出线几无胜算。

黑利星期三（3月6日）在自己曾任州长的南卡罗来纳宣布退选。她呼吁目前仅剩的共和党总统候选人特朗普，努力争取党内外选民的支持，因为“政治就是要把人们带到一起推进一个目标，而不是把人推开”。（路透社）

黑利星期三（6日）在南卡州查尔斯顿市宣布退选。她说：“现在是我停止竞选的时候了。我说过，我希望让美国人的声音被听见。我做到了。我不后悔。虽然我不再是候选人，但我不会停止为我相信的事发声。”

她没有为特朗普背书，仅表示希望特朗普会争取共和党内外选民的选票。“在7月的党代会上，特朗普很可能获共和党提名为总统候选人。我祝贺他，也祝他一切顺利。我祝愿未来的美国总统一切顺利。我们的国家太珍贵了，不能让我们的分歧分裂我们。”

到目前为止，特朗普已拿下995张党代表票，黑利则有89票，而赢得共和党总统候选人提名需1215票。拜登已拿下1497票，距离成为民主党总统候选人所需的1968票更加接近，两名党内对手威廉姆森和菲利普斯则至今一票未得。

即使黑利退选，尚未举行共和党初选的州仍须走完形式。各州初选结束后，共和党和民主党将分别于7月和8月召开全国代表大会，正式确认两党的总统候选人。

拜登和特朗普都在星期二的胜选演说中把火力对准对方。特朗普指责拜登是美国历史上最糟糕的总统，导致美国“城市充斥着移民罪犯”。加州、北卡罗来纳和弗吉尼亚州的出口民调显示，移民和经济是共和党选民最关注的议题。

拜登则再次指责特朗普威胁美国民主。他向美国选民喊话：“我们是要继续前进，还是允许特朗普把我们拖入他执政期间的混乱、分裂和黑暗之中？”

投票数据显示特朗普和拜登的明显弱点

从投票数据可以看出，特朗普和拜登都存在明显弱点，其中拜登因对以色列战争的立场而引发一些人的不满，超级星期二再度出现部分选民投抗议票的情况；特朗普则仍继续凭借基本盘的支持碾压黑利，但在赢得总统宝座所需的其他选民群体中支持率较低。

反战民主党人此前号召初选选民用选票抗议拜登政府对以色列的支持。继2月底密歇根州民主党初选有多达10万选民选择“不表态”后，超级星期二又有好几个州的部分选民这么做，其中明尼苏达州有多达18.9%的人不表态。

黑利在独立选民较多的佛蒙特州打败特朗普，表明特朗普在吸引“铁粉”以外的选民群体方面持续面临困难。共和党民调专家艾尔斯（Whit Ayres）指出，特朗普在独立选民中的弱势，是他在2020年选举中败给拜登的关键因素。

美国政治预测网站真清晰政治（RealClearPolitics）的全国民调平均值显示，特朗普目前以两个百分点的微弱优势领先拜登。对特朗普和拜登不满的选民不一定会转而支持另一方，但可能投选第三方候选人或干脆不投票；在双方差距近的情况下，这可能对选举结果起到重大影响。