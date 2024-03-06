挺以再遭选民“不表态”抗议 分析：拜登后期或因此承压

美国总统拜登因以哈政策再次遭到选民以“不表态”抗议，分析认为，他之后的选情也会因此面临挑战，而同样表态支持以色列的前总统特朗普反而会稳固民意。

美国15个州及一个美属领地星期二（3月5日）同时举行两党总统候选人初选，拜登和特朗普都强势胜出。但爱迪生研究公司的数据显示，在明尼苏达州已统计的约一半预期选票中，约20%的民主党选民在选票上标注“不表态”（uncommitted），反对白宫支持以色列袭击加沙。

这种情况在上周密歇根州的初选投票中也曾出现，当时约有13%的选民选择“不表态”。

尤索夫伊萨东南亚研究院资深研究员达尔吉星（Daljit Singh）告诉《联合早报》，拜登眼下的挑战是必须争取亲民主党人投出支持票。

“与2020年竞选期相比，现阶段选民投票支持他的热情大幅减少。阿拉伯裔美国人……年轻大学生和非裔美国人不满拜登政府的以哈政策，是其中一个关键原因。”

学者：极端自由派越是倾向反以 特朗普基本盘反而越稳固

中国南开大学周恩来政府管理学院副教授黄海涛也指出，拜登后期选情的变数在于不支持特朗普的人群，不一定会投票给拜登；以哈冲突持续，美国国内舆论趋向反以色列的政治正确，给拜登之后的竞选设下阻碍。

星期二晚些时候，特朗普在福克斯新闻的访谈中表示支持以色列在加沙的行动，并表明：“如果我是总统，这场糟糕的入侵根本不会发生。”

这是他在以哈问题上迄今最明确的表态。与拜登不同的是，他的立场预计不会招致民意大反弹。黄海涛说：“特朗普的支持群体大多为宗教保守派，在巴以问题上通常更倾向以色列……因此，极端自由派越是倾向反以，特朗普的基本盘反而就越稳固。”

美国广播公司（ABC）在弗吉尼亚州的票站出口民调显示，年满45岁的选民中，63％都支持特朗普；大学以下学历的白人选民中，79％都把票投给了他。受教育程度和经济社会地位都不高，也是特朗普的基本盘特色。

黄海涛说：“年龄特征大概属于内生性问题，经济社会地位的影响更为直接和带有本质性。这在很大程度上意味着，特朗普在11月大选中的基本盘是相对稳固，甚至是可计算的。”

国际问题虽然再次加剧社会割裂，但并不完全主导今年的选情。达尔吉星说，经济、边境和堕胎权等议题也举足轻重。“从传统来看，至少自冷战以来，国内问题通常都是（大选中）最重要的。”

黄海涛则强调，今年美国大选受偶然因素影响的概率正在增加。美国政治极化，竞选策略已从利用长期政策争取中间选民，转为确保两党基本盘出来投票，而某些短期事件会动摇后者的投票意愿。

“比如，假设投票前一周再出现公职人员的激烈抗议行动，那么拜登的选情就会更危险；而南部边界上的共和党州如果执法过当，那么民主党选民的投票就会更踊跃。”