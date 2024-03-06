拜登促哈马斯 斋戒月之前达成停战协议

（加沙地带综合电）在加沙地带面临饥荒威胁之际，美国总统拜登敦促哈马斯在回教徒斋戒月之前与以色列达成停战协议。哈马斯则警告，停战和释放人质的谈判不能“无限期”进行。

美国和哈马斯的代表自星期天（3月3日）以来就在开罗与埃及和卡塔尔调解员进行谈判，争取让以色列和哈马斯在斋戒月于星期天或下星期一开始之前停战并释放人质。

与埃及情报部门关系密切的开罗新闻电视台说，会谈“正在进行”，并将在星期三连续第四天进行。磋商内容包括休战六周、用数十名以色列人质交换数百名巴勒斯坦囚犯，以及增加对加沙的援助。

但以色列谈判代表迄今为止并未参与开罗会谈，以色列媒体报道称，由于哈马斯未能提供活着的人质名单，所以他们抵制了开罗会谈。

哈马斯周三发表声明说：“为了达成协议以全面停止对我们人民的侵略，我们拿出了必要的灵活性，哈马斯运动将继续通过中间人兄弟来达到一个能满足我们的人民的要求和利益的协议。”

哈马斯驻黎巴嫩代表哈姆丹则警告，哈马斯“不会允许谈判无限期”举行。他也重申哈马斯的主要诉求：以色列结束军事进攻、以军撤出加沙，以及所有加沙人返回他们被迫逃离的家园。

他说，除非停火，否则不能交换囚犯。这反映了哈马斯的观点，即停火必须是解决冲突的一步。

以色列方面只是希望暂时停火以便将人质带出加沙和让更多援助进入加沙，并坚称在哈马斯被消灭之前不会结束冲突。

在华盛顿，拜登周二警告哈马斯必须在斋戒月之前同意停火。他告诉记者：“这个问题现在在哈马斯手中……必须停火”“如果进入斋月还没有停火，以色列和耶路撒冷可能会非常非常危险。”

他没有详细说明，但美国上周敦促以色列允许回教徒在斋月期间进入耶路撒冷的阿克萨回教堂祷告。以色列政府后来说，将让“与往年相同的人数”在斋月期间进入阿克萨回教堂。

谈判之际继续轰炸加沙 以色列愈发引起美国批评

在开罗进行停战谈判之际，以军继续轰炸加沙，导致加沙严峻的人道局势进一步恶化，使以色列面临美国越来越多的批评。

据路透社看到的文本，美国星期二修改了联合国安理会决议草案中的措辞，支持“立即在加沙停火约六周，并释放所有人质”。

美国在两周前首次提出有关草案，这是美国第三次修订文本。路透社说，最新文本反映了美国副总统哈里斯日前的讲话，即呼吁以色列采取更多措施缓解加沙的“人道灾难”。

加沙的饥荒迫在眉睫，战争期间大幅削减的援助物资如今所剩无几。大片地区完全没有粮食供应。加沙仅有的几家仍在运转的医院除了因大量伤员而不堪重负之外，现在也有多名儿童饿死。

美国和约旦星期二向加沙空投了3万6000份餐食。这属于华盛顿上星期开始的一项救援计划。但援助机构说，与饥饿的规模相比，这根本微不足道。