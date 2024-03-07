谷歌前中国籍雇员窃取AI技术被提控

（华盛顿综合电）美国谷歌一名中国籍前软件工程师涉嫌与两家中国公司秘密合作，从谷歌窃取人工智能（AI）技术，他周三（3月6日）在加州纽瓦克市被捕后，被控四项窃取商业机密的罪名，每项罪名最高可判处10年监禁及罚款25万美元。

美国司法部发布文告说，38岁的丁林伟（Linwei Ding，译音）2019年入职谷歌，参与开发部署在谷歌超级计算数据中心的软件。他在2022年5月至2023年5月期间，开始把谷歌机密信息上传到个人云帐户中。

他涉嫌窃取的技术包括谷歌超级计算机数据中心的构建模块，这些模块的功能在于支持用于训练和托管大型人工智能模型的机器学习工作负载。

2022年6月，中国一家名为“北京融数联智”的初创科技公司聘请丁林伟担任首席技术官，月薪1万4800美元（约1万9780新元）。2023年5月之前一段时间，丁林伟创立了自己的公司，名为“上海至算科技有限公司”，他出任公司总裁。丁林伟并未向谷歌透露他与这两家公司的关联。

他2023年12月从谷歌辞职，随后谷歌搜索了他的网络活动记录，才发现他未经许可将谷歌机密信息上传到个人云帐户。

美国司法部长加兰在声明中说，司法部“不会容忍盗窃人工智能和其他可能危及国家安全的先进技术”。

美国联邦调查局局长克里斯托弗‧雷说，丁林伟被捕一事显示中国公司不遗余力地窃取美国创新技术，而这种行为足以导致美国损失就业机会，并对美国经济和国家安全造成毁灭性的后果。