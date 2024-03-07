互相争夺黑利支持者 特朗普向拜登发出辩论挑战

（华盛顿综合电）美国共和党总统参选人黑利一退选，民主党籍总统拜登和共和党籍前总统特朗普都立即向她的支持者伸出橄榄枝。拜登也将试图在星期四（3月7日）的国情咨文演说中，说服美国选民再赋予他四年任期；特朗普则表明会迅速回应拜登的演说内容，并挑战拜登“随时随地”与他辩论。

拜登和特朗普在超级星期二（5日）初选中几乎大获全胜。特朗普党内对手黑利过后宣布停止竞选，并呼吁特朗普赢得不喜欢他的选民支持。

在内华达、北卡罗来纳和密歇根这三个关键战场州的共和党初选中，有近57万选民投选了黑利，这个群体虽小，但可能在以微弱优势定胜负的选举中起到重大影响。

拜登星期三发表声明，赞扬黑利敢于说出有关特朗普的真话，并表明黑利的支持者“在我的竞选活动中占有一席之地”。

特朗普则在自己的社媒平台Truth Social发文说，他在超级星期二打败了黑利，并“邀请所有黑利支持者加入美国历史上最伟大的运动”。

专家：黑利支持者流向拜登的可能性不大

特朗普此前多次使用性别歧视和种族主义的言论攻击黑利，但一些专家指出， 黑利支持者流向拜登的可能性不大。乔治城大学政府学副教授诺埃尔（Hans Noel）说：“目前，称‘我绝对不会投票给特朗普’的黑利选民人数很高，但最终他们大多仍会投选特朗普，或根本不投票。”

拜登将在星期四的国情咨文中阐述执政愿景、宣扬自己的执政记录，为竞选连任争取支持。特朗普誓言，将对拜登的国情咨文做出快速反应，称“让国家了解真相很重要”。

他还挑战拜登，针对那些对美国和美国人民至关重要的问题与他辩论。“为了我们的国家利益，这很重要……我呼吁辩论，随时随地，在任何地方！”

尽管拜登和特朗普已为赢得党内提名扫清障碍，但他们的竞选道路预料将崎岖不平。拜登的年龄引发担忧，他对以哈战争的立场也引起不满。除了年龄问题，特朗普能否团结陷入分裂的共和党也令人质疑。

此外，由于法律费用和支出激增，特朗普须寻找更多大金主。路透社报道，黑利的一些前金主已开始资助特朗普，但其他一些金主担心，特朗普可能会把竞选资金用于支付法律费用，因此宁愿只用选票来支持他，或把钱捐给国会议席候选人。