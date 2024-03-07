加沙面临饥荒 南非促国际法院对以色列采取紧急措施

（海牙综合电）南非指以色列对加沙的攻击行动造成大规模饥饿问题，要求国际法院对以色列采取新的紧急措施。

这是南非第二次要求国际法院针对以哈冲突采取额外措施。2月份的第一次请求被驳回。

南非星期三（3月6日）指出，鉴于加沙局势的新事实和变化，特别是大范围饥饿的情况，它被迫返回法院寻求帮助。它敦促国际法院采取更多措施并修改此前发布的临时措施，以确保当地包括100多万名儿童在内的230万巴勒斯坦人的安全。

南非还强调，由于局势极其紧迫，它敦促国际法院在不举行听证会的情况下尽快采取新措施。

南非在申诉书中引述联合国人道主义事务协调办公室的话说，这次申请可能是法院拯救加沙濒临饿死、距离饥荒仅“一步之遥”的巴勒斯坦人民的最后机会。

联合国之前警告加沙饥荒迫在眉睫，绝望的加沙群众拦截和抢劫食品援助卡车。加沙卫生部则说，食物和水严重短缺，造成至少18人死亡。

南非称：“巴勒斯坦儿童正在饿死，这是以色列蓄意作为和不作为的直接结果，这违反了《种族灭绝公约》和国际法院的命令。”它敦促法院下令立即停止战斗、释放所有人质、以色列结束对加沙的封锁，并提供紧急援助。

以色列外交部周四指责南非利用国际法院来帮助哈马斯。外交部说：“南非继续充当哈马斯的司法机构，试图破坏以色列保卫自己和公民以及争取释放所有人质的固有权利。”

去年12月29日，南非向国际法院提起诉讼，指控以色列在加沙实施种族灭绝。今年1月26日，国际法院发布具有约束力的临时措施，要求以色列在进攻加沙期间尽一切努力防止种族灭绝，同时必须允许援助进入加沙，以缓解那里严峻的人道局势。

南非当时称国际法院的判决是一次胜利，并认为这应该促成停火。然而，2月中旬，法院拒绝了南非向以色列施压以停止对加沙南部城市拉法的进攻请求。

以色列则不理会法院的判决。总理内坦亚胡1月时说，对以色列的指控“不仅错误，而且令人愤慨”。

粮食署：每天进入加沙的救援车必须增加至少一倍

在伦敦，英国外长卡梅伦周三会见到访的以色列战时内阁成员甘茨后说，他已向以色列施压，要求以方增加可进入加沙的救援物资。

世界粮食计划署副执行主任斯考（Carl Skau）接受路透社访问时说，每天进入加沙的人道救援车队数量必须增加至少一倍，才能满足居民的一些最基本需求。

他说：“我们现在大约有150辆卡车。我们每天至少需要300辆卡车进来。”

在以哈冲突于去年10月爆发之前，每天有500辆卡车运送救援物资进入加沙。