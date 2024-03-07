日本贫困问题恶化 援助申请者连续四年创新高

冠病疫情结束加剧日本的贫困问题，去年申请公共援助的人数达到25万人，连续四年写下新高。根据当局发布的调查报告，不但高龄贫困者多，接踵而来的通货膨胀也让更多人陷入困境。

日本福利劳动部星期三（3月6日）发表的数据显示，去年全国公共救助申请数为十多年来最多，有25万5079份，比上一年增加了1万8123和案件，增幅达到7.6%。这个数据在冠病爆发后，已经连续四年写下新高。

报告称，除了冠病疫情期间失业，导致人们的储蓄减少之外，近期的物价飞涨令更多人陷入赤贫困境。

日本贫困救济团体“Gohan Plus” 每周六都会在东京市政府办公大楼前派发便当给流浪汉。该组织负责人大西仁说：“疫情前，到这里领取饭盒的人数不到100人。但近期，我们发现准备的食物总是不够，因为来排队的是600到700人。除了老人，还有年轻人。物价高涨，让他们不得温饱。”

大阪福利部门公开申请个案显示，不少30来岁的自由业者面对困境，凸显职业不稳定是日本贫困的一大根源。一名杂志自由撰稿人的申请者说：”疫情前勉强还能交得起房租。疫情暴发后，年收入是100万日元（约9200新元），连吃饭都是问题。“

一名中年妇女从家里步行30分钟来领取免费救济品。她说：“原本是一家公司的全职员工，但被解雇了。为了省下钱交房租，一天只吃一餐。”

物价飞涨让原本已处于生活贫困边缘的人雪上加霜。一名七旬老翁申述：“仅靠每年40万日元养老金过活。”

《朝日新闻》报道，根据福利部的数据，日本最大的贫困群体是老人，去年接受公共救助的申请总数达55%，比20年前增加约10个百分点，并指这个数据会随着日本老龄化而逐渐扩大。