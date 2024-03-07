纽约加强地铁安全 部署国民卫队维安

（纽约综合电）为因应近期在纽约地铁站发生的连串暴力事件，美国纽约州长霍楚尔星期三（3月6日）宣布将在纽约市地铁站加派750名国民警卫队和250名警员展开巡逻，以及检查乘客的包包。

同2023年同期相比，今年1月份的地铁重大犯罪事件增加了近50%。近几个月，纽约市地铁发生多起致命枪击案，以及涉及刀子和乘客被推倒在铁轨上的事件，导致乘客人心惶惶。

2月12日，两群青年在地铁站发生冲突，一人遭枪杀，另有五人受伤；上周末，一名男子被人踢落地铁轨道，幸好有三人紧急伸出援手将他拉扯回安全地带。

霍楚尔说：“我们绝不容忍地铁内发生这类肆无忌惮、令人发指的攻击。”

针对自由派人士质疑最新维安措施侵害人身自由，她说，乘客有权拒绝执法人员检查随身物品，但可能因此无法搭乘地铁。乘客不应该担心坐在他们身旁的人是否携带刀子，设立检查点的目的就是要防止袭击。

除了乘客，地铁员工也成为攻击对象。就在上周，一名列车长将头伸出车窗时，被一名袭击者割伤脖子。这类地铁员工被袭事件近几个月频发，引起工会强烈不满。列车长受攻击的第二天，大都会交通管理局员工罢工，要求加强地铁站的安全措施。

霍楚尔说，接下来列车长车厢内将安装新的监控摄像头，她也要求州议会颁布法令，允许法院禁止袭击者乘搭地铁。当局也将扩大1月成立的社工团队，协助解决地铁内的心理健康危机。