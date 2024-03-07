纽约加强地铁安全 部署国民卫队维安

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发布 / 2024年3月7日 9:25 PM
近期，纽约市地铁发生多起致命枪击案，以及涉及刀子和乘客被推倒在铁轨上的事件，导致乘客人心惶惶。图为纽约市政府派出国民警卫队和警员加强维安以及检查乘客的随身物品。（彭博社）
近期，纽约市地铁发生多起致命枪击案，以及涉及刀子和乘客被推倒在铁轨上的事件，导致乘客人心惶惶。图为纽约市政府派出国民警卫队和警员加强维安以及检查乘客的随身物品。（彭博社）

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（纽约综合电）为因应近期在纽约地铁站发生的连串暴力事件，美国纽约州长霍楚尔星期三（3月6日）宣布将在纽约市地铁站加派750名国民警卫队和250名警员展开巡逻，以及检查乘客的包包。

同2023年同期相比，今年1月份的地铁重大犯罪事件增加了近50%。近几个月，纽约市地铁发生多起致命枪击案，以及涉及刀子和乘客被推倒在铁轨上的事件，导致乘客人心惶惶。

2月12日，两群青年在地铁站发生冲突，一人遭枪杀，另有五人受伤；上周末，一名男子被人踢落地铁轨道，幸好有三人紧急伸出援手将他拉扯回安全地带。

霍楚尔说：“我们绝不容忍地铁内发生这类肆无忌惮、令人发指的攻击。”

针对自由派人士质疑最新维安措施侵害人身自由，她说，乘客有权拒绝执法人员检查随身物品，但可能因此无法搭乘地铁。乘客不应该担心坐在他们身旁的人是否携带刀子，设立检查点的目的就是要防止袭击。

除了乘客，地铁员工也成为攻击对象。就在上周，一名列车长将头伸出车窗时，被一名袭击者割伤脖子。这类地铁员工被袭事件近几个月频发，引起工会强烈不满。列车长受攻击的第二天，大都会交通管理局员工罢工，要求加强地铁站的安全措施。

霍楚尔说，接下来列车长车厢内将安装新的监控摄像头，她也要求州议会颁布法令，允许法院禁止袭击者乘搭地铁。当局也将扩大1月成立的社工团队，协助解决地铁内的心理健康危机。

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