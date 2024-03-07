胡塞袭击首夺人命 红海货船三人死亡

（华盛顿／伦敦／马尼拉综合电）在亚丁湾行驶的一艘散货船，星期三遭也门胡塞武装发射的导弹袭击，三名船员死亡。这是自去年胡塞武装开始袭击红海船只以来，首次有人员死亡，可能导致红海紧张局势进一步升级。

美国中央司令部星期三（3月6日）发声明说，也门时间当天上午，悬挂巴巴多斯国旗的散货船真正信心号（True Confidence）穿越亚丁湾时，遭一枚发射自胡塞武装控制区的反舰弹道导弹击中，船身严重受损，船上三人死亡、至少四人受伤，其中三名伤者情况危急。

胡塞武装发言人称，胡塞是在货船拒绝理会他们发出的警告信息后，向它发射多枚导弹。胡塞还称，真正信心号是美国所有，但白宫驳斥这一说法。

这艘船属于在利比亚注册的公司True Confidence Shipping SA所有，由希腊公司Third January Maritime Ltd运营。两家公司在一份联合声明中说，真正信心号与美国没有关系。

另据彭博社引述消息人士报道，真正信心号此前确实由总部设在洛杉矶的橡树资本管理（Oaktree Capital Management）拥有，但在2月底转手。橡树资本拒绝对此置评。

真正信心号的船东和运营公司说，事发时船上有20名船员与三名武装警卫，遇难的是两名菲律宾船员与一名越南船员，另有两名菲籍船员重伤。船上其他人员已转移到吉布提。

菲律宾移民工人部证实伤亡的菲律宾船员人数，并呼吁“推进外交努力，以缓和紧张局势，并解决当前中东冲突的根本原因”。

国际海事组织（IMO）秘书长多明戈斯对这起事件深表悲痛，强调“无辜的海员永远不应成为附带受害者”。国际运输工人联盟（ITF）秘书长科登呼吁国际社会采取紧急行动，保护穿越亚丁湾和红海的海员。

国务院发言人：美国将继续追究胡塞武装的责任

美国国务院发言人米勒星期三表明，美国将继续追究胡塞武装的责任，但拒绝说明华盛顿是否会对胡塞展开新一轮报复。

美国中央司令部当天稍晚时说，美军对胡塞控制区的两架无人机采取自卫打击，称它们对区内商船和美国海军舰艇构成迫在眉睫的威胁。

英国外长卡梅伦对胡塞袭击造成伤亡表示震惊。他在社媒平台X发文说：“我们谴责胡塞武装对全球航运鲁莽且不分青红皂白的袭击，并要求他们停手。我们将继续捍卫航行自由，同时以行动支持我们的言论。”

美国和英国此前多次对胡塞武装目标发动空袭。针对美军行动未能奏效的质疑，白宫新闻秘书让—皮埃尔在星期三的记者会上说，美军已摧毁胡塞武装的大量武器，并将继续采取所需行动来削弱这个组织的能力。

被问及若胡塞武装袭击美军军舰会有什么后果时，让—皮埃尔没有直接回答，但称“你看到我们做出过回应”。她指的是早前三名美军在约旦死于无人机攻击后，美国对叙利亚和伊拉克境内的伊朗伊斯兰革命卫队与附属民兵组织目标发动空袭行动。

让—皮埃尔指出，胡塞武装的袭击“不只是我们的问题，这显然是一个国际问题”。她呼吁全球各国政府谴责胡塞武装的袭击，并和美国一起制止这些袭击。