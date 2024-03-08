在俄乌战争阴霾下 瑞典正式加入北约

（华盛顿/斯德哥尔摩/基辅综合电）瑞典正式加入北大西洋公约组织，成为该组织的第32个成员国。美国总统拜登说，瑞典在俄乌战争的阴影下加入北约，使该联盟比以往任何时候都更加强大。

瑞典首相克里斯特松星期四（3月7日）到美国国务院，向北约文件保管国美国递交瑞典加入北约的正式文件。克里斯特松说：“这是重要的一步，但同时也是顺理成章的一步。今天是自由的胜利，瑞典做出了自由、民主、主权和团结的选择，加入了北约。”

他当天在华盛顿面向瑞典国民发表电视讲话时说：“我们是一个小国家，但我们比大多数人更了解国家边界之外更大世界的重要。”

他也强调：“今天的瑞典比昨天更安全。我们有盟友，我们有后盾。我们已经在这个西方防御联盟中获得了一份保障。”

美国总统拜登在一份声明中说，北约与瑞典的联盟比以往任何时候都更加强大、团结、坚定并充满活力；瑞典和芬兰先后成为北约成员国，为联盟注入了两支强大的军队。

美国国务卿布林肯则表明，俄罗斯全面入侵乌克兰后，瑞典民众对加入北约的看法发生了巨大的转变。“瑞典人意识到了一件非常深刻的事情：如果（俄罗斯总统）普京想要将一个邻国从地图上抹去，他很可能不会止步于此。”

波罗的海沿岸地图

身为北约一员，瑞典为北约部队增添了尖端潜艇和规模庞大的国产鹰狮战斗机机队，也成为大西洋和波罗的海之间的一条重要纽带。同时，瑞典也将受益于联盟的防御承诺，即针对任何一个成员国的攻击，都将被视为对整个北约的攻击。

在这之前的20年里，斯德哥尔摩与北约的关系愈发密切，但正式加入联盟意味着瑞典彻底挥别了过去。自19世纪以来，瑞典就避免结成军事联盟，并在战争时期采取中立立场，2021年，瑞典国防部长还曾拒绝加入北约。

然而俄乌战争爆发之后，瑞典就与芬兰一道提出了入盟申请。与俄罗斯关系友好的土耳其和匈牙利曾几度拖延批准瑞典的申请，不过，它们最终在今年1月和上周相继点头。俄罗斯此前恫言，将对瑞典加入北约采取反制措施。

下星期一（11日），瑞典的国旗将在布鲁塞尔的北约总部大楼升起。克里斯特松在讲话中表明，加入北约是瑞典几十年来遵循的安全政策的逻辑性延续，今后一旦发生战争，瑞典的立场将不再模糊。

“军事合作是敏感的，而且往往是秘密的。现在，我们可以作为盟友公开、坦诚地合作。”

乌克兰总统泽连斯基对瑞典成为北约成员国表示欢迎，他也希望有朝一日瑞典也能够祝贺乌克兰加入北约。

俄乌战争爆发以来，泽连斯基一直敦促盟友制定乌克兰加入北约的时间表。北约领导人同意，一旦恢复和平，乌克兰就可以入盟，但必须满足某些条件。

北约官员们指出，瑞典的加入帮助北约军事规划者解决一个关键问题，那就是如何将部队、武器和其他物资快速运送到波罗的海至北极的任何前线阵地；它的地理位置将在帮助北约阻止俄罗斯袭击方面发挥至关重要的作用。

在战争中打持久战，后勤极其重要，瑞典的公路和铁路是穿越斯堪的纳维亚半岛的最快路径。长期被视为北约最为致命环节的波罗的海国家，将能够依靠来自芬兰和瑞典的更直接帮助和新的补给路线获得支援。