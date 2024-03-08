为将救援物资大量运到加沙 拜登下令建临时港口

（华盛顿/开罗综合电）美国总统拜登宣布，美军将在加沙海岸建造一个临时港口，以便通过海路把更多救援物资送到加沙，缓解以哈战争引发的人道危机。美国将同欧盟等先在本周末启动一条海上走廊。

拜登星期四（3月7日）发表国情咨文时提出这项计划。他说，以哈战争至今已造成逾三万巴勒斯坦人死亡，他们大部分都不是哈马斯分子，而且很多是无辜妇孺。

“我将指示美军领导一项紧急任务，在加沙沿岸的地中海建造一个临时码头，可接收食品、水、医药品和临时帐篷等大量货物……临时码头将使进入加沙的人道援助大幅增加。”

他说，尽管这个任务由美军领导，但美军不会在加沙投入地面部队。“不会有美军踏上加沙领土。”

拜登也促请以色列允许更多物资进入加沙，不要把援助当成谈判筹码。“我要对以色列领导人说：人道援助不能成为次要考量或谈判筹码，保护和拯救无辜生命必须是当务之急。”

路透社报道，这个临时码头初期将以欧盟成员国塞浦路斯为运作基地。拜登政府一名高官透露，临时码头每天可处理数百辆卡车的援助物资。这些物资将由美国和塞浦路斯，而不由阿拉伯国家进行筛查，这是让以色列接受的关键条件。预计这个计划须数星期的时间来规划和落实。

欧盟与美国阿联酋 周末启动海上走廊

紧接着星期五（8日），到塞浦路斯访问的欧盟委员会主席冯德莱恩宣布，欧盟将与美国和阿联酋一起启动一条海上走廊，向加沙地带的巴勒斯坦人提供人道援助。

她透露，海上走廊计划有望本周末启动：“我们如今非常接近开放这条走廊，希望是星期六或星期天，我很高兴看到今天将启动初步试点行动……海上走廊可真正改善巴勒斯坦人民的困境。”

以色列一名官员说，以方全力支持在加沙海岸建造临时码头，这项行动会在双方充分协调之下进行。

联合国对于要建一条向加沙运送物资的海上走廊表示欢迎。不过，联合国加沙人道与重建事务协调员卡格指出，陆路输送仍是最佳解决方案。她说：“我不得不重复，空投和海路并不能取代陆路……特别是我们知道我们须长期维持对加沙人民的人道援助，这是更容易、更快捷和更廉宜的办法。”

加沙的战火什么时候会休止无法预测，因为由卡塔尔和埃及等国斡旋的以哈停火谈判停滞不前，以色列和哈马斯互指对方是问题所在。

有关谈判原已拟出协议，要求以哈双方暂停战斗至少六周，先释放病弱和受伤的年长人质，以及允许大量人道主义援助进入加沙，并期待在斋戒月本周末开始之前落实；可是，以哈双方至今都没有接受这份协议。

指以色列阻挠停火协议 哈马斯代表已离开开罗

以色列坚持哈马斯须先交出仍生还的人质名单。发言人门瑟说：“以色列会不惜一切代价解救人质……不幸的是，哈马斯是绊脚石，他们不肯透露谁还活着，以及他们扣押了哪些人。”

哈马斯高官萨米接受路透社访问时，反指以色列一直在阻挠双方达成停火协议。哈马斯谈判代表星期四已离开埃及首都开罗，并发表声明称他们是要回去请示领导人。

美国驻以色列大使杰克·卢否认以哈谈判已经破裂，并且仍期待本周内可达成停火协议。“分歧正在缩小……每个人都在期待即将到来的斋戒月。我不能告诉你会谈是否会取得成功，但还没有到破裂的地步。”

据埃及安全消息人士，以哈停火谈判将于星期天（10日）、即斋戒月开始当天恢复。