韩国水果价格涨幅 32年来单月最高

韩国政府发布的数据显示，今年2月居民消费者价格指数同比上涨3.1%。其中，水果价格的涨幅刷新32年来单月最高值，韩国民众“菜篮子”压力持续加大。就此，韩国政府向物价上涨宣战，决定投入600亿韩元（约6060万新元），稳定物价。

韩国政府星期三（3月6日）发布的《2月消费者物价动向》显示，2月居民消费者物价指数同比上涨了3.1%。农产品物价上涨20.9%，整体物价上涨0.8个百分点。其中，水果价格的涨幅达41.2%，刷新32年来单月最高值。尤其，除了苹果和梨的价格分别上涨71%和61.1%之外，橘子价格更暴涨了78.1%。

分析认为，去年夏天天气炎热，也常下大雨，导致蔬菜和水果收成大减，果蔬价格因此暴涨。

此外，首尔汽油价格超过每公升1700韩元（1.72新元），最终上月物价上涨率再次升至超过3%，远离了政府将物价涨幅控制在2%左右的目标。

韩国副总理兼企划财政部部长崔相穆星期三主持物价相关部长会议时强调，“将严肃看待最近的物价状况，为尽快将物价涨幅稳定在3%以下竭尽全力。政府将投入历史最高水平的600亿韩元，将苹果、梨等的体感价格下调40%至50%。”

黄姓家庭主妇（49岁）说：“去超市买10万韩元（101新元）的菜，也不够吃两天。一个苹果将近5000韩元（5.05新元），买草莓或苹果觉得就像买奢侈品。”

在首尔经营三明治专卖店的朴姓老板（46岁）告诉记者，做三明治所需的蔬菜价格都飙涨，尤其番茄比去年几乎涨了一倍以上。“蔬菜又不是进口品，为何这么贵？觉得韩国蔬菜价格真的不正常。”

韩国政府多管齐下 稳定产品价格

为此，韩国政府当局对物价上涨宣战。为了稳定产品价格，韩国政府采取下调配额关税的方式，增加了香蕉、黄莉等水果的进口力度。同时，政府决定启动紧急物价稳定对策小组，每天跟进各品种的价格动向。

分析认为，韩国国会议员选举将于4月10日举行，医生罢工长期化的情况下，近期物价飙涨也对执政党选举产生更加不利的影响。

据韩国盖洛普在2月27日至29日进行的民调结果显示，对总统尹锡悦施政表现感到不满的民众中，最多人对“经济、民生、物价”（17%）感到不满意。